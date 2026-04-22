María Susini rompió el silencio tras su separación de Facundo Arana: qué dijo
“No estamos juntos como pareja”: la modelo rompió el silencio y descartó cualquier reconciliación.
La palabra de María Susini terminó con semanas de especulaciones. Luego de la separación de Facundo Arana tras casi dos décadas juntos, los rumores de acercamiento habían vuelto a instalar la idea de una posible reconciliación. Sin embargo, esta vez fue ella quien decidió hablar y dejar todo completamente claro.
Sin vueltas ni ambigüedades, Susini marcó el punto final al plano sentimental: “No estamos juntos como pareja”, afirmó, en una frase directa que desarma cualquier versión de regreso.
El contexto venía siendo confuso. En las últimas semanas, algunas apariciones compartidas, gestos en redes sociales y la buena sintonía que mantienen habían alimentado versiones de una segunda oportunidad. Pero sus declaraciones van exactamente en sentido contrario: no hay vuelta atrás en términos amorosos.
Lejos de eso, la modelo puso el foco en el tipo de vínculo que sí sostienen hoy. “Somos familia y siempre lo vamos a ser”, expresó, destacando que el lazo construido durante tantos años sigue intacto, aunque desde otro lugar.
La frase más contundente llegó al referirse directamente a las versiones que circulaban: “No hay reconciliación”, sentenció, despejando cualquier duda.
A pesar de la ruptura, Susini también dejó en claro que no existe conflicto entre ellos. Por el contrario, describió una relación madura y enfocada en sus hijos: “Nos llevamos muy bien y estamos presentes para nuestros hijos”.
Estas declaraciones terminan de confirmar un escenario que ya había sido insinuado por el propio Arana, quien en distintas entrevistas había hablado de un vínculo cercano y de la importancia de la familia, incluso después de la separación.
Así, tras casi 20 años de relación y tres hijos en común, ambos dejan en evidencia que el vínculo no se rompió, sino que se transformó. Sin romance, pero con cercanía, respeto y un objetivo compartido: la crianza y el bienestar de su familia.
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