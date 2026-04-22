María Susini rompió el silencio tras su separación de Facundo Arana: qué dijo

A pesar de la ruptura, Susini también dejó en claro que no existe conflicto entre ellos. Por el contrario, describió una relación madura y enfocada en sus hijos: “Nos llevamos muy bien y estamos presentes para nuestros hijos”.

Estas declaraciones terminan de confirmar un escenario que ya había sido insinuado por el propio Arana, quien en distintas entrevistas había hablado de un vínculo cercano y de la importancia de la familia, incluso después de la separación.

Así, tras casi 20 años de relación y tres hijos en común, ambos dejan en evidencia que el vínculo no se rompió, sino que se transformó. Sin romance, pero con cercanía, respeto y un objetivo compartido: la crianza y el bienestar de su familia.