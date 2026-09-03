Conmoción en México: asesinaron a un reconocido músico, a su esposa embarazada, su hija y una empleada
Jonathan Meléndez, tecladista de Camilo Séptimo, fue hallado muerto junto a su familia en su casa. Una sola persona logró sobrevivir.
Un crimen múltiple ocurrido en las afueras de la Ciudad de México generó una fuerte conmoción. Jonathan Meléndez, tecladista y fundador de la banda Camilo Séptimo, fue encontrado muerto en su vivienda junto a su esposa, que estaba embarazada de cuatro meses, su hija de 3 años y una empleada doméstica.
En el domicilio también se encontraba el hijo de 6 años del matrimonio, quien fue el único sobreviviente. El niño fue hallado con vida y, de acuerdo con las primeras informaciones, no presentaba lesiones aparentes.
Los cuerpos fueron encontrados cerca de la medianoche del martes dentro de un departamento situado en un exclusivo complejo residencial de Zona Esmeralda, en las afueras de la Ciudad de México.
Las autoridades identificaron a las víctimas como Jonathan Meléndez, de 38 años; su esposa Ana Paula, de 35 y embarazada de cuatro meses; su hija Sofía, de 3 años; y Aleyda Romero, de 21, quien trabajaba como empleada doméstica de la familia. El perro que vivía con ellos también fue asesinado.
Los detalles que se conocieron sobre el crimen de Jonathan Meléndez y su familia en México
Las primeras pericias permitieron conocer las circunstancias en las que fueron encontradas las víctimas. Meléndez presentaba signos de haber sido maniatado y atado con cinta adhesiva, además de un disparo en la cabeza. Su familia también presentaba heridas de arma de fuego en la cabeza.
En tanto, Aleyda Romero fue encontrada con un disparo en la espalda, de acuerdo con la información que trascendió sobre la investigación.
Mientras avanza la causa, una de las principales líneas investigativas apunta hacia dos hombres identificados como Diego Sebastián “N” y Gerardo “N”. Ambos fueron detenidos y se intenta determinar qué participación habría tenido cada uno en el homicidio múltiple.
Según las primeras hipótesis, uno de los sospechosos era socio de Meléndez y mantenía un vínculo cercano con la familia, circunstancia que habría facilitado su ingreso a la propiedad.
Por el momento, los investigadores analizan la posibilidad de que el móvil del crimen haya sido un robo, según declaró una fuente oficial a la prensa mexicana.
Las autoridades trabajan ahora para reconstruir con precisión qué sucedió dentro de la vivienda entre las 17:30 y las 19:40 del martes, período en el que se habría producido el ataque, y establecer el rol que habría desempeñado cada uno de los sospechosos.
En paralelo, la investigación busca determinar cómo se desarrolló la secuencia que terminó con cuatro personas asesinadas y dejó como único sobreviviente al hijo de 6 años del matrimonio.
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