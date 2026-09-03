Conmoción en México: asesinaron a un reconocido músico, a su esposa embarazada, su hija y una empleada

En tanto, Aleyda Romero fue encontrada con un disparo en la espalda, de acuerdo con la información que trascendió sobre la investigación.

Mientras avanza la causa, una de las principales líneas investigativas apunta hacia dos hombres identificados como Diego Sebastián “N” y Gerardo “N”. Ambos fueron detenidos y se intenta determinar qué participación habría tenido cada uno en el homicidio múltiple.

Según las primeras hipótesis, uno de los sospechosos era socio de Meléndez y mantenía un vínculo cercano con la familia, circunstancia que habría facilitado su ingreso a la propiedad.

Por el momento, los investigadores analizan la posibilidad de que el móvil del crimen haya sido un robo, según declaró una fuente oficial a la prensa mexicana.

Las autoridades trabajan ahora para reconstruir con precisión qué sucedió dentro de la vivienda entre las 17:30 y las 19:40 del martes, período en el que se habría producido el ataque, y establecer el rol que habría desempeñado cada uno de los sospechosos.

En paralelo, la investigación busca determinar cómo se desarrolló la secuencia que terminó con cuatro personas asesinadas y dejó como único sobreviviente al hijo de 6 años del matrimonio.