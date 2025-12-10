Contradictorio: Dillom confesó que le parece un "espanto" ir a la tele, ¡pero lo dijo en el programa de Mario Pergolini!

El momento más llamativo llegó cuando Pergolini le consultó por Coldplay, luego de que el rapero reconociera que, aunque no le gusta la banda, asistió a uno de sus shows. La panelista Laila Roth le preguntó de frente si haría un feat con Chris Martin, y él respondió sin dudar: “Sí, obvio”, mientras soltaba una carcajada.

Sorprendido, el conductor retrucó: “Pero cómo ‘sí obvio’”, recordándole que había dicho que no le gustaba el grupo. Dillom respondió con ironía: “Pero hay que llegar a fin de mes, ¿qué te pensás que vestirse de mujer y apuñalarse se paga solo?, no”.

Después de la broma, el músico bajó un cambio y dejó su postura más sincera: “Igual no sé si lo haría. No puedo hacer cosas que no siento”. Pergolini cerró el cruce con una frase que resumió el ida y vuelta: “Te diste vuelta muy rápido