Contradictorio: Dillom confesó que le parece un "espanto" ir a la tele, ¡pero lo dijo en el programa de Mario Pergolini!
El rapero pasó por Otro día perdido, repasó su carrera y dejó una frase tan inesperada como irónica cuando le preguntaron si cantaría con Chris Martin.
Dillom visitó Otro día perdido, el programa de Mario Pergolini, donde conversó sobre su ascenso en la música: recordó su debut en Lollapalooza, los Vorterix agotados y su llegada al gran público. También habló de su vida personal, contó que está soltero y que no piensa en tener hijos por ahora. “Eso ocurre cuando uno se pudre”, lanzó entre risas.
Mientras conversaban sobre el vínculo que fueron construyendo a partir de distintas notas, el cantante de temas como “Buenos Tiempos” y “La Primera” confesó algo que sorprendió por su sinceridad brutal: “Le decía a mi psicóloga que me da un poco de cosa venir a la tele… me parece medio un espanto”.
La confesión de Dillom provocó risas en el piso y que el conductor, rápido de reflejos, lo invitara a recostarse en un improvisado diván para seguir con la terapia ficticia. “¿Cómo te vas a portar esta vez?”, le preguntó Mario, entre risas. “Bien, siempre me porto bien”, respondió el rapero, a lo que el conductor retrucó: “No siempre… a veces hacés declaraciones que quedan repitiendo”.
El momento más llamativo llegó cuando Pergolini le consultó por Coldplay, luego de que el rapero reconociera que, aunque no le gusta la banda, asistió a uno de sus shows. La panelista Laila Roth le preguntó de frente si haría un feat con Chris Martin, y él respondió sin dudar: “Sí, obvio”, mientras soltaba una carcajada.
Sorprendido, el conductor retrucó: “Pero cómo ‘sí obvio’”, recordándole que había dicho que no le gustaba el grupo. Dillom respondió con ironía: “Pero hay que llegar a fin de mes, ¿qué te pensás que vestirse de mujer y apuñalarse se paga solo?, no”.
Después de la broma, el músico bajó un cambio y dejó su postura más sincera: “Igual no sé si lo haría. No puedo hacer cosas que no siento”. Pergolini cerró el cruce con una frase que resumió el ida y vuelta: “Te diste vuelta muy rápido
