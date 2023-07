El llanto de Coscu luego de la fuerte acusación de Néstor en Bloque

"Cuando desconfío de todo el mundo, cuando le tengo miedo al afuera porque siento que puede pasarme cualquier cosa y me puedo envolver en una situación de mierda que me deje mal parado frente al mundo, cuando yo no quiero salir siempre están los mismos bancándome", comenzó diciendo Martín Disalvo.

coscu llora

Y, agregó: "Yo la pasé como el orto, y siempre estaban los mismos en la casa bancandome. Y nunca dudaron, ninguno dudó de mi. Sabían que era todo inventos, todo mentira para cagarme la vida, para cagar la velada. Porque no querían ir contra mi, no saben quien soy, no saben nada de mi, querían ir en contra de la velada, querían cagar el evento más importante de Twitch, por eso siempre quiero vovler a mi casa".