El violento cruce entre Coscu y Dalas que podría terminar en una pelea

Ahora, Coscu volvió a lanzar un mensaje amenazante y violento contra el youtuber: “Dalas, ponete lo guantes inútil de m..., hacé algo por tu vida y subite a un ring contra mí, dale. Así disfruta todo internet como te arruino a piñas, virgen”, lanzó el streamer argentino en X (ex Twitter).

coscu dalas El cruce entre el streamer Coscu y el youtuber Dalas en las redes sociales

Previamente, había publicado: “Dalas fracasado, hijo del mil p..., haceme un juicio y ganame a ver si podés. Deja de creerte el justiciero de internet porque justo vos sos el que mas sucio tiene el c...”.

Como respuesta, el español publicó un extenso mensaje: “Tú sólo sabes humillar a mujeres drogadas e inconscientes coscuck. Yo ya te humillé como la clase de abusador que eres. Pero ¿sabes qué? Hagámoslo. Dado que es el único idioma que entiendes, te humillaré también ahí. Nada de boxeo, sólo hago MMA. Luego no llores cuando te salte una pierna de su sitio”.

“Es la segunda vez que te pones como un gallo de feria y ya me cansaste con tus tonterías que te crees alguien y hasta Germán (Garmendia) que es un inútil en box casi te tumba. Eso sí, me firmas, que cuando te deje cojo para el resto de tu existencia, te vas a borrar también tus redes y te vas a tatuar "violador" en la frente, así ninguna otra mujer volverá a correr peligro de acercarse a ti. Dale, ahora no te ca...wachiturro”, cerró.