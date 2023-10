Los perros del streamer Coscu hirieron a una vecina y mataron a su mascota: "Eran bestias"

De acuerdo al relato de la vecina, el reconocido influencer tiene cuatro perros: dos pitbull, un dogo y un boxer. "Paseaba a mi perrita con correa, cómo lo hacíamos todos los días en el mismo circuito, y cerca del lote 382, dos pitbull y un dogo, sueltos, corrieron hacia nosotras, en jauría, no eran perritos eran bestias", detalló la damnificada a través del grupo de WhatsApp de vecinos este miércoles.

Y agregó: "A mí, uno me llevo por delante, me tiro al piso, y pegue la cabeza contra el asfalto. Me defendí poniendo el brazo en el cuello, pudo morder el codo, otro la rodilla".

A pesar de que su perrita Polly atinó a esconderse detrás de ella, las heridas provocadas por los perros de Coscu fueron fatales: "Los tres fueron por ella y la despellejaron, literal. Pedí ayuda. Y salieron dos vecinas, madre e hija, que me ayudaron (están como testigos de la causa), pero por la zizaña que tenían fue imposible separarlos", sostuvo la mujer agredida.

"Ante mi llamado, y el de las vecinas, llegaron dos guardias que tampoco los pudieron separar y trajeron herramientas para hacerlo. En resumen, Polly murió a causa de las heridas y de las infecciones. Yo con lesiones, pero podría haber sido victima si no hubiera estado mi perra", manifestó Carla, al mismo tiempo que indicó haber realizado "la denuncia penal debida".

Cabe destacar que ese barrio privado tiene "un impedimento reglamentario para la tenencia de estos perros" en el interior del barrio Santa Bárbara, pero "históricamente no han sido controladas ni aplicadas por el Consejo de Administración del barrio", de acuerdo a lo aportado por vecinos del lugar.

Además, los lugareños remarcaron que desde que se tomó conocimiento del hecho, no hubo ningún comunicado del consejo administrador. Por este motivo, las próximas horas está previsto que se realice una concentración para reclamar ante lo ocurrido.