La Banda de Grillo y El Vecino presentan "El que se enamora pierde"
La agrupación cordobesa suma una nueva colaboración a su repertorio con una canción que mantiene su esencia festiva y apuesta por la conexión con el público.
La Banda de Grillo continúa expandiendo su propuesta musical y esta vez lo hace de la mano de El Vecino con el lanzamiento de “El que se enamora pierde”, una canción que se incorpora a la trayectoria de la agrupación cordobesa.
Desde sus inicios, el proyecto liderado por Darío Grupenmajer se caracterizó por una propuesta atravesada por la alegría, la celebración y el contacto directo con su público. Bajo la premisa de “llevar alegría al mundo”, la banda fue construyendo una identidad propia que encontró en fiestas y festivales el escenario ideal para transmitir su energía.
La música de La Banda de Grillo se distingue por sus letras optimistas y por shows cargados de color, movimiento y entusiasmo. Esa impronta vuelve a estar presente en “El que se enamora pierde”, un lanzamiento que incorpora la participación de El Vecino y suma una nueva colaboración al recorrido artístico de la agrupación.
La canción representa una nueva etapa para la banda, que continúa apostando por temas pensados para acompañar sus presentaciones y generar un espacio de encuentro con quienes disfrutan de su música. En esta oportunidad, la incorporación de El Vecino aporta una nueva voz y amplía el universo sonoro del proyecto.
Con este lanzamiento, La Banda de Grillo reafirma una de las principales características que marcaron su camino: crear canciones destinadas a compartir y celebrar, sin perder de vista el vínculo con el público que acompaña su crecimiento.
Escuchá el que “El que se enamora pierde”
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