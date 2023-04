Coti Romero liquidó a Cata de Gran Hermano: "Si hubiéramos sido..."

"Tienen razón en lo que me dijeron (los directivos de la producción), que si no fuera por ellos yo no sería lo que soy hoy. Pero también, yo les dije que si en vez de haber sido veinte personas diferentes, hubiéramos sido veinte 'Catas' ¡no sería tan conocido el programa!", apuntó.

Las palabras filosas de la exblonda fueron inmediatamente aplaudidas por Ángel De Brito, quien no dudó en acotar a lo ya dicho: "¡Cómo te quiero, Coti! No hay nada más aburrido que Cata adentro de la casa de 'Gran Hermano'". Y es que la mujer que resultó mostrar su fanatismo por el mate no aportó demasiada dinámica durante su breve estadía en la casa, lo cual fue percibido por el público, por sus compañeros y también por los especialistas en espectáculos.

En relación al futuro de la novia del 'Cone', trascendió en los últimos días su deseo de estar en el Bailando 2023. Ante esto, el conductor del programa de chimentos le consultó a la joven si sabía bailar, a lo que ella respondió: "Bueno, me defiendo, pero sé que puedo aprender muy rápido".