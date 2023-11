Coti Romero mostró qué dicen los mails que le envió Alexis Quiroga

¿Qué dicen los mails enviados por Alexis Quiroga a Coti Romero?

Según se reveló recientemente en "LAM", algunas de las frases que se pudieron ver en los mails son: "Como me iría bien lejos a tu lado"; "Te pido disculpas"; "Quiero poder estar a tu lado, no estés enojada"; "Solo necesito un voto de confianza"; "Sé que las cosas se pusieron difíciles"; "Mi vida y no va más, sin vos no va más"; "Te necesito, por favor te lo pido".

mails conejo coti

Por otro lado, el joven también le escribió a Romero: "Quiero acompañarte en tus sueños"; "Quiero tener un hijo con vos"; "Te necesito"; "Necesito estar al lado tuyo"; "Cómo me duele ya no estar con vos"; "Extraño mucho hacer el amor con vos"; "Ya no quiero salir, ya no quiero nada"; "Extraño mucho tus besos"; "No voy a defraudarte"; "¿No podemos vernos y hablar?"; "Quisiera poder estar abrazándote"; "Quiero abrazarte, quiero mimarte".