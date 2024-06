Coti Sorokin cumplió 51 años y lo celebró con la familia Tinelli: las fotos del momento

post candelaria1.jpeg

La publicación de Candelaria Tinelli a Coti por su cumpleaños

El día de su cumpleaños, la esposa del artista utilizó su cuenta personal de Instagram para dedicarle unas lindas palabras a su marido. "En un mundo y una sociedad de relaciones 'líquidas', relaciones sin responsabilidad afectiva ni emocional, donde todos pensamos que somos eternos adolescentes y prácticamente terminamos eligiendo la soledad por cierto egoísmo, yo de corazón les deseo a todxs (sic) un/una compañerx (sic)", comenzó diciendo.

Y, agregó: "Soy una afortunada de tener a esta persona al lado, no quiero ser cursi, pero sinceramente la vida se volvió más liviana y divertida desde que lo conocí", sostuvo, al mismó tiempo que confesó: "Me hizo madurar mucho como mujer y como ser humano -añadió-. Tengo estabilidad emocional y las ideas mucho más acomodadas. Valoro mas las cosas. Maduré. Y él tiene muchísimo que ver".

"Juntos tenemos el don de sacarle el lado positivo a todo. De, por mas duro que sea, darnos la mano e ir para adelante. Juntos somos mas fuertes que separados, de no hacernos tanto drama por las cosas que no valen la pena", cerró Cande en sus redes sociales.

Ante estas palabras, Coti respondió muy cariñoso: "Te amo mi amor -afirmó el músico-. Te amo lo que no está escrito. Compañera, hermosa compañera de mi vida. Mi complemento en cada momento. Me haces mejor persona todos los días que me despierto al lado tuyo".