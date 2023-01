El contundente mensaje que Coti Sorokin le dedicó a Cande Tinelli tras su separación

Y agregó: "Todo eso que dicen es burda mentira y los hacedores se van a cocinar en ese caldo ardiente que es el infierno de los mentirosos, eso también lo sabés. A partir de ahora, el silencio".

El descargo de Cande Tinelli tras su separación de Coti Sorokin

“No quiero hablar más de este tema ni iluminar a esta persona…Pero quiero aclarar que no me separé por una infidelidad”, lanzó Cande contundente.

Luego, la hija de Marcelo Tinelli hizo un picante comentario que da cuenta de cómo terminaron las cosas con Coti: “Al menos no estaría enterada de eso (la infidelidad). Si saben algo, los leo. Ya de los hombres no me sorprende nada”.

Por último, cerró su publicación en historias de Instagram con un mensaje para otras mujeres: “Hay que bancarnos entre nosotras, siempre”, cerró.