Coti de Gran Hermano con C5N: "Hay gente que no entendió cuál era el juego"

Tras ser eliminada de Gran Hermano, Coti otorgó sus sensaciones, entrevistada en Argenzuela por C5N: “Me llegan regalos impresionantes, más allá de que hay algunos comentarios feos. La gente no llegó a entender mi juego porque no lo llegué a explicar en su totalidad. También me pasa que siento que hay personas que no saben separar la persona del juego. De todas formas, en la calle me encontré con personas que me decían ‘yo te voté para que te vayas y ahora quiero que vuelvas’”.