Coty Romero se despidió de su stream en Telefe con emotivas palabras de su ex Nacho Castañares

Si bien el vínculo finalizó en buenos términos, tanto Coty como Nacho se encuentran en un proceso de duelo, por lo que la distancia es oportuna en este momento. Al momento de despedirse, la joven señaló: "Este es mi último programa de Fuera de Joda, voy a seguir en Streams Telefe, si Dios quiere. No se preocupen por eso, pero yo soy una persona que cuando hace algo le gusta disfrutarlo y cuando no estoy disfrutando al 100% prefiero no hacerlo, porque no estoy dando mi 100% y porque es un equipo hermoso y quiero que eso se transmita al otro lado también", explicó, visiblemente conmovida.