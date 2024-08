Cris Morena Day: la productora reveló qué pasó con Juan Gil Navarro en "Floricienta" y sorprendió a todos

Juan gil navarro y flor bertotti floricienta

“Me daba vergüenza y me parecía estúpido esta idea de decir: ‘Hola, ¿qué tal? Soy el príncipe’. Me daba mucha vergüenza también salir vestido de celeste en el Gran Rex, parecía Ben Stiller”, manifestó sobre la decisión de irse de la novela, en diálogo con Rafa Juli para el programa De vuelta (América).

Navarro sacó a la luz que Cris Morena y Gustavo Yankelevich habrían reaccionado mal cuando les dijo que se sentía incómodo y que por ese motivo se retiraría del éxito en su primera temporada.

“A fin de año me junté con ellos, les dije que les agradecía, pero que necesitaba hacer otra cosa. Tenía 30 años cuando me fui. No les gustó nada, nada... Me dijeron que nadie se bajaba de un éxito y que era un desagradecido. Me pareció que era más el enojo que la comprensión”, sentenció.

Ante el reflote de esta situación, Cris Morena aprovechó el Cris Morena Day y aclaró: "Yo no lo maté, el señor actor, lo dijo el año pasado, lo confesó, que no podía seguir"

La bronca de Yeyo de Gregorio por no ser convocado al "Cris Morena Day": qué dijo

El evento reúne a todos los actores y actrices que dieron sus primeros pasos en la televisión a muy corta edad. Uno de esos casos es Stéfano de Gregorio -más conocido como Yeyo-, aunque él no fue invitado, o eso es -al menos- lo que compartió en sus redes sociales al ser consultado por su presencia en el Cris Morena Day.

"Lo respondó acá así les contesto a toooooodos los que me mandaron un mensaje similar. No, lamentablemente no voy a estar, no fui convocado por nadie, me hubiese gustado, después de trabajar casi 11 años en todos los éxitos de Cris. Será la próxima", escribió el joven que participó en el Bailando, luego de que una fan le indicara que había viajado desde Italia para verlo.

Y agregó: "No estoy enojado igual, un poco dolido, pero siempre bancando las cositas de Cris desde donde me toque. Hoy lo voy a estar mirando cual fan como muchos de ustedes", cerró, con un emoji de corazones.