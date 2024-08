OLGA anunció que se viene el Cris Morena Day en el Gran Rex

Automáticamente salió al aire Cris Morena quien lanzó: "Va a ser el primer premio a mi trayectoria... Sería increíble que fuera en el Rex".A lo que en ese momento, los streamers confirmaron que el evento se llevara a cabo en el teatro porteño Gran Rex.

Aún no hay confirmación de fechas y entradas, pero Nati Jota, fanática confesa de las producciones de Cris Morena, confirmó que será la conductora de la noche.

“Cris Morena Day en el Gran Rex”, escribieron en la cuenta de X de Olga, el streaming de Migue Granados, y agregaron: “¿La fecha? Muuuy pronto les tiramos la data. Los artistas que estarán presentes, ustedes ya se los imaginan. Yo no voy a spoilear nada, pero atentos”.

¡CRIS MORENA DAY en el GRAN REX!



¿La fecha? Muuuy pronto les tiramos la data. Los artistas que estarán presentes, ustedes ya se los imaginan. Yo no voy a spoilear nada, pero atentos



Además, los músicos que a nosotros y a ustedes les gustan dirán sí en este día mágico

“Además, los músicos que a nosotros y a ustedes les gustan dirán sí en este día mágico”, cerraron, desde la cuenta del streaming.

Olga piensa en sus espectadores y lanzará una aplicación

Olga anunció que están trabajando en una aplicación para que sus espectadores puedan escuchar el programa sin necesidad de estar gastando datos móviles.

De esta manera, anunciaron en sus redes: "Estamos trabajando en la app de Olga, para que nos puedas escuchar sin quemarte los datos".

Sin embargo, las críticas no tardaron en llegar ya que, en las redes, malinterpretaron que se trataba de una radio. Entonces, Migue Granados salió a explicar en su cuenta de X (ex Twitter): "No va a ser una radio pelotud*s de mierda. Va a ser una app nuestra, para que veas o escuches directo ahí y te ahorres datos de tu plan. Fin".