El inesperado remate de Homero Pettinato tras hablar de su hermana y Alberto Fernández

"Hice un chiste hace un mes que, en el momento, me pareció cool. Pero en realidad lo único que logré fue que medio país se sintiera iracundo y resentido conmigo", admitió Homero.

Al referirse sobre los videos de su hermana con el ahora expresidente, Pettinato negó que ella haya cometido algún delito y defendió su derecho a ser dueña de sus actos.

En este marco, el humorista criticó lo que él considera una "caza de brujas" contra las mujeres, para apuntar su indignación hacia el expresidente. "Es una excelente persona, una mina que ayuda a todos sus amigos y que es el pilar de la familia", concluyó, mostrando su apoyo incondicional a su hermana.

Quedaba, sin embargo, tiempo para un inesperado remate que sorprendió a todos sus compañeros. Fiel a su estilo, Homero no quiso cerrar su descargo sin despertar alguna carcajada, aunque con chiste al menos polémico, teniendo en cuenta el caso que conmociona al país.

"A mí lo que más me dolió, es que yo también me cog... a Alberto", concluyó Pettinato, para ganarse algunos aplausos internos, aunque la conductora Nati Jota se mostró incómoda, y le sugirió que "no es por ahí".

