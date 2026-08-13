Verity: la película con la que Anne Hathaway cierra un año de gloria

El presente: tensión prehistórica y supervivencia en "El final de la calle Oak"

Actualmente, Hathaway se encuentra en plena promoción de "El final de la calle Oak", el thriller de supervivencia y ciencia ficción escrito, coproducido y dirigido por David Robert Mitchell (It Follows). Compartiendo pantalla con Ewan McGregor, la película sitúa a Hathaway en el rol de Denise Platt, una madre que debe mantener unida a su familia cuando su típico vecindario suburbano es arrancado de la Tierra y transportado a una dimensión alienígena hostil.

La producción de Warner Bros. y Bad Robot permite a Hathaway desplegar una faceta física, visceral y resolutiva que contrasta de manera fascinante con la sofisticación de sus roles anteriores, reafirmando que no hay género cinematográfico que se escape a su alcance.

El próximo hito: "Verity", el thriller psicológico que cerrará el año

Cuando parecía que la cartelera no podía contener más sorpresas de la actriz, el calendario reserva su plato más oscuro para la temporada de otoño. El próximo 1 de octubre, las salas de cine recibirán exclusivamente el estreno de "Verity", la esperada adaptación del best seller homónimo de Colleen Hoover.

Bajo la dirección de Michael Showalter (quien ya demostró una química creativa perfecta con Hathaway en el éxito The Idea of You), la película promete convertirse en uno de los eventos cinematográficos y digitales más comentados del año.

De qué trata Verity: obsesión, manipulación y secretos oscuros

La trama se sumerge en los rincones más turbios de la mente humana al seguir a Lowen Ashleigh (Dakota Johnson), una escritora con dificultades financieras que es contratada para completar los libros restantes de una exitosa saga tras el misterioso accidente que dejó incapacitada a la célebre autora Verity Crawford (Anne Hathaway).

Para avanzar con el trabajo, Lowen se traslada a la aislada finca de la familia Crawford, donde conoce a Jeremy (Josh Hartnett), el enigmático esposo de Verity. Sin embargo, el hallazgo de un manuscrito autobiográfico no publicado revela oscuras y escalofriantes confesiones sobre la vida familiar, la maternidad y la tragedia. A partir de ese momento, Lowen se verá atrapada en un laberinto donde la frontera entre la ficción, la verdad, la atracción y la obsesión se desdibuja de forma peligrosa.

Ficha técnica de "Verity"

Dirección: Michael Showalter

Elenco: Anne Hathaway, Dakota Johnson, Josh Hartnett, Ismael Cruz Córdova, Brady Wagner.

Estreno: 1 de octubre de 2026 (Exclusivamente en cines).

Maternidad a los 43 años: redefiniendo las reglas de Hollywood

El 2026 de Anne Hathaway deja una lección indeleble sobre la evolución de la industria del entretenimiento. Al transitar sus 43 años en la cima absoluta de la taquilla y combinando las exigencias de la promoción global con su estado de embarazo, la actriz está derribando a pasos agigantados los viejos prejuicios de edad y género que durante décadas condicionaron las carreras de las mujeres en Hollywood.

Con el respaldo unánime de los estudios, el cariño de la crítica y una devoción intacta por parte del público, Hathaway demuestra que el talento, la versatilidad y la autenticidad son la fórmula definitiva para mantener la vigencia.