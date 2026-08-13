Verity: la película con la que Anne Hathaway cierra un año de gloria
El 2026 fue un año de puros estrenos y gloria para la actriz que ya se convirtió en una leyenda en Hollywood. Conocé todo sobre Verity.
Pocas trayectorias en la historia moderna de Hollywood alcanzaron el nivel de hegemonía cultural que Anne Hathaway está desplegando a lo largo de este 2026. A sus 43 años y en plena dulce espera de su nuevo embarazo, la actriz ganadora del Oscar no solo está transitando uno de los momentos personales más plenos de su vida, sino que se consolidó como la dueña indiscutida de la cartelera global con un maratón de estrenos que abarca desde el drama de autor y la comedia de culto hasta la ciencia ficción y el thriller psicológico.
Mientras muchas estrellas eligen pausar el ritmo de trabajo durante la gestación, Hathaway ha decidido abrazar este torbellino creativo con una soltura y gratitud deslumbrantes.
La reacción de Anne Hathaway al saber sobre su año
La seguidilla de títulos con el nombre de Anne Hathaway en los créditos principales de 2026 parece una lista imposible para cualquier intérprete: la audaz propuesta dramática de "Madre María", el esperadísimo regreso a su personaje icónico en "El diablo viste a la moda 2", la majestuosidad épica de "La Odisea" y el reciente desembarco de "El final de la calle Oak".
En una entrevista concedida a The Hollywood Reporter, la propia actriz confesó con humor y honestidad cómo reaccionó al ver la agenda de lanzamientos que sus productores tenían preparado: "Cuando recibí mi agenda de este año de todos los maravillosos estudios de cine con los que he trabajado, la vi y pensé que estaban bromeando. Pero entonces me demostraron que no, no, no, que todas esas fechas de lanzamiento se iban a mantener y yo simplemente dije que mientras el público no se cansara de mi cara —cosa que no les culparía si lo hicieran—, ¡adelante!".
Esa cercanía con el público y su capacidad para reírse de su propia omnipresencia mediática han sido claves para que la audiencia abrace cada uno de sus proyectos con entusiasmo renovado en lugar de saturación.
El presente: tensión prehistórica y supervivencia en "El final de la calle Oak"
Actualmente, Hathaway se encuentra en plena promoción de "El final de la calle Oak", el thriller de supervivencia y ciencia ficción escrito, coproducido y dirigido por David Robert Mitchell (It Follows). Compartiendo pantalla con Ewan McGregor, la película sitúa a Hathaway en el rol de Denise Platt, una madre que debe mantener unida a su familia cuando su típico vecindario suburbano es arrancado de la Tierra y transportado a una dimensión alienígena hostil.
La producción de Warner Bros. y Bad Robot permite a Hathaway desplegar una faceta física, visceral y resolutiva que contrasta de manera fascinante con la sofisticación de sus roles anteriores, reafirmando que no hay género cinematográfico que se escape a su alcance.
El próximo hito: "Verity", el thriller psicológico que cerrará el año
Cuando parecía que la cartelera no podía contener más sorpresas de la actriz, el calendario reserva su plato más oscuro para la temporada de otoño. El próximo 1 de octubre, las salas de cine recibirán exclusivamente el estreno de "Verity", la esperada adaptación del best seller homónimo de Colleen Hoover.
Bajo la dirección de Michael Showalter (quien ya demostró una química creativa perfecta con Hathaway en el éxito The Idea of You), la película promete convertirse en uno de los eventos cinematográficos y digitales más comentados del año.
De qué trata Verity: obsesión, manipulación y secretos oscuros
La trama se sumerge en los rincones más turbios de la mente humana al seguir a Lowen Ashleigh (Dakota Johnson), una escritora con dificultades financieras que es contratada para completar los libros restantes de una exitosa saga tras el misterioso accidente que dejó incapacitada a la célebre autora Verity Crawford (Anne Hathaway).
Para avanzar con el trabajo, Lowen se traslada a la aislada finca de la familia Crawford, donde conoce a Jeremy (Josh Hartnett), el enigmático esposo de Verity. Sin embargo, el hallazgo de un manuscrito autobiográfico no publicado revela oscuras y escalofriantes confesiones sobre la vida familiar, la maternidad y la tragedia. A partir de ese momento, Lowen se verá atrapada en un laberinto donde la frontera entre la ficción, la verdad, la atracción y la obsesión se desdibuja de forma peligrosa.
Ficha técnica de "Verity"
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Dirección: Michael Showalter
Elenco: Anne Hathaway, Dakota Johnson, Josh Hartnett, Ismael Cruz Córdova, Brady Wagner.
Estreno: 1 de octubre de 2026 (Exclusivamente en cines).
Maternidad a los 43 años: redefiniendo las reglas de Hollywood
El 2026 de Anne Hathaway deja una lección indeleble sobre la evolución de la industria del entretenimiento. Al transitar sus 43 años en la cima absoluta de la taquilla y combinando las exigencias de la promoción global con su estado de embarazo, la actriz está derribando a pasos agigantados los viejos prejuicios de edad y género que durante décadas condicionaron las carreras de las mujeres en Hollywood.
Con el respaldo unánime de los estudios, el cariño de la crítica y una devoción intacta por parte del público, Hathaway demuestra que el talento, la versatilidad y la autenticidad son la fórmula definitiva para mantener la vigencia.
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