Cuál era el último proyecto de Gaspi y cómo verlo: todos los detalles
El canal de streaming Blender confirmó que van a realizar un homenaje para su compañero, así como lanzar el último proyecto de Gaspi.
A partir de la enorme conmoción social que se generó tras confirmarse la trágica desaparición física en territorio brasileño del reconocido realizador de contenidos digitales Gaspar Prim Díaz, popularmente identificado en el universo de las redes sociales bajo el seudónimo de "Gaspi", y de su director en el plano audiovisual Lucas Vignale, las autoridades de la señal de streaming en la cual se desempeñaba el joven humorista resolvieron reconfigurar de forma total su grilla habitual.
Con el propósito de rendirle tributo a sus trayectorias, la empresa viene coordinando una emisión de características especiales orientada a conmemorar la labor del creador de videos. El eje central de esta propuesta radicará en la presentación oficial de "Gaspi visita tu hogar", la producción artística que ambos integrantes del equipo dejaron íntegramente registrada y editada con anterioridad a sus fallecimientos.
Este lanzamiento se distancia notoriamente de los formatos tradicionales y las transmisiones convencionales que suelen poblar las pantallas de los demás canales de streaming de la actualidad. La pieza en cuestión se estructura a partir de una elaborada mixtura que enlaza componentes propios del entretenimiento clásico, recursos narrativos de la telerrealidad y pasajes de pura invención dramática, todo ello condensado bajo un dinámico esquema temporal que no excede los veinte minutos de duración por cada entrega.
El concepto medular que articula el desarrollo de "Gaspi visita tu hogar" guardaba inicialmente un fuerte manto de misterio entre los internautas. Guiándose exclusivamente por el título de la propuesta, la masa de seguidores del canal especulaba con encontrarse ante un producto de corte tradicional en el cual el animador se apersonaría en los domicilios particulares de diversos usuarios con el fin de indagar en sus realidades cotidianas.
No obstante, la salida a la luz de los capítulos iniciales barrió con esas suposiciones al exponer un complejo andamiaje de producción encuadrado en el género del falso documental, donde confluyen de manera aceitada el humor negro y la exigente técnica interpretativa de la actuación de método.
Si bien en los primeros pasajes del material es el propio youtuber quien se encarga de convocar de manera abierta a sus suscriptores para que compartan sus relatos personales, las especificaciones técnicas dispuestas en el apartado descriptivo del archivo se encargan de transparentar el dispositivo ficcional. Allí se detalla de forma explícita que la totalidad del contenido exhibido es de carácter inventado y que los sujetos que intervienen en la filmación son profesionales del ámbito actoral desempeñando papeles previamente pautados.
La palabra de las autoridades del canal y un lunes de luto en la grilla
El valor conceptual de esta última entrega artística fue ponderado de forma directa por los estamentos jerárquicos de la firma comunicacional. En un contacto entablado con los medios de prensa, el realizador y cofundador de Blender, Iván Liska, no escatimó elogios a la hora de retratar el perfil profesional del comediante fallecido, describiéndolo de manera contundente como “la persona más brillante, apasionada y obsesionada con su trabajo" que le tocó cruzar a lo largo de su trayectoria en los medios.
En esa misma línea de declaraciones, el directivo de la compañía de streaming manifestó su profundo pesar por la partida del realizador cinematográfico que acompañaba al influencer en cada una de sus incursiones estéticas en la vía pública.
"Tuvieron la valentía de hacer algo distinto a lo que nos tenían acostumbrados. Una búsqueda artística en esta época es prácticamente un acto de rebeldía”, concluyó minuciosamente Liska al analizar el legado técnico y la impronta audaz que caracterizó al binomio creativo.
De acuerdo con las precisiones volcadas en el texto del comunicado institucional emitido por la firma Blender, la plataforma de streaming resolvió de manera unánime que abocará la totalidad de la grilla de contenidos de este lunes para estructurar el correspondiente homenaje en memoria del youtuber y del director audiovisual.
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