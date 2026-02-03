Qué es la Placa Planta, la novedad de Gran Hermano Generación Dorada

El concepto es claro: la “planta” representa a ese participante que pasa desapercibido, que evita el conflicto, que no se expone demasiado y que, por estrategia o inercia, logra avanzar sin quedar en el centro de la escena. Con esta nueva mecánica, Gran Hermano busca poner bajo la lupa a esos perfiles silenciosos y obligarlos a mostrar juego.