Cuándo es la gran final de MasterChef Celebrity: los preparativos de Telefe
El certamen culinario atraviesa su última etapa y la expectativa por el duelo final de hornallas crece cada día. Enterate todos los detalles.
La temporada actual de MasterChef Celebrity está en su recta final y el clima está que arde, no solo por las hornallas, sino por las filtraciones y los cambios de horario. Aunque Telefe aún no ha confirmado la fecha exacta con un reloj en pantalla, todo indica que será a mediados de marzo.
Con la gran definición a la vuelta de la esquina, el público espera expectante conocer quién es el nuevo MasterChef. Cabe señalar que la final ya fue grabada (alrededor del 20 de febrero). Como es costumbre, grabaron dos finales distintos para evitar que se sepa el ganador antes de tiempo, pero la emisión original es inminente.
Según las fuertes filtraciones de periodistas como Rodrigo Lussich en Intrusos, los dos nombres que habrían llegado al duelo definitivo son: Ian Lucas y Sofía Gonet.
En primer lugar, el youtuber e influencer ha sido una de las grandes sorpresas. A pesar de algunas polémicas sobre su relación con otros participantes, su evolución en la cocina lo puso en el último escalón. En tanto, la influencer de moda se convirtió en la gran favorita del público y del jurado. Su estilo "posh" combinado con una mano inesperada para los sabores la posiciona como la candidata más fuerte.
Cabe destacar que Maxi López también era un gran candidato para muchos. Pero, según los rumores, hubo un fuerte enojo de su parte tras quedar fuera de la instancia final. De hecho, los especialistas en la farándula hablan de un "escándalo" en las grabaciones finales.
Se dice que el clima fue bastante tenso. La expareja de Wanda Nara y padre de sus tres primeros hijos habría estado presente en la tribuna de exparticipantes con "mala cara" durante toda la jornada, lo que alimentó las teorías de que no estaba para nada de acuerdo con los finalistas elegidos.
En tanto, Emilia Attias y La Joaqui llegaron muy lejos y eran las preferidas de la producción, pero se habrían quedado en la puerta del duelo final.
