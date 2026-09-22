"¿Cuándo te vas a morir?": el calvario de Denisse González por el acoso de una fanática de su novio

Con el paso del tiempo, el contenido de esos mensajes se volvió más preocupante. Denisse contó que recientemente recibió uno en el que la mujer hizo referencia directa a su muerte. “Antes de ayer me preguntó: ‘¿Cuándo te vas a morir?’. Está obsesionada con mi pareja”, reveló.

Además, González aseguró que su reciente problema de salud provocó que se intensificaran los mensajes que incitan a la muerte.

Pese a que esta situación lleva tres años, la influencer explicó que hasta el momento no realizó una denuncia ante la Justicia. Incluso señaló que sus seguidores lograron acercarle información sobre la supuesta identidad de la mujer que la contacta.

“Nunca le vi la cara. Me han mandado fotos de ella, me han dicho su nombre y su apellido, pero la realidad es que nunca me animé a denunciar”, reconoció.

Denisse también explicó cómo la mujer habría logrado ponerse en contacto con ella. De acuerdo con su relato, consiguió sus direcciones de correo electrónico laborales y, además, utiliza distintas cuentas de Instagram para seguir enviándole mensajes.

“Es una persona que se ve que en el reality, en Gran Hermano, miró, se enamoró, se obsesionó y a partir de ahí consiguió mis mails, que en realidad son mails de trabajo, y me manda mensajes todos los días desde que salí”, relató.

Por último, González explicó por qué durante todo este tiempo optó por no avanzar con acciones legales y admitió que inicialmente decidió restarle importancia debido a que el contacto se limitaba al ámbito virtual.

“No le quise dedicar tiempo y, como no se volvió algo de yo verla sino que fue algo por redes, yo le resté importancia. Por Instagram también me habla, hace multicuentas”, concluyó.