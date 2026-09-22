"¿Cuándo te vas a morir?": el calvario de Denisse González por el acoso de una fanática de su novio
La exparticipante de “Gran Hermano” contó que una mujer le envía mensajes intimidatorios todos los días para que deje a su novio y reveló por qué no la denunció.
Denisse González contó una situación que mantuvo durante años fuera de la exposición pública: una mujer le escribe de manera constante desde que salió de Gran Hermano y le exige que termine su relación con Bautista Mascia. Según relató, los contactos comenzaron hace tres años y con el tiempo llegaron a incluir mensajes vinculados con su muerte.
La influencer habló del tema durante su paso por La Mañana con Moria, ciclo al que había sido invitada inicialmente para referirse a su salud. Sin embargo, una conversación sobre el acoso que sufren algunas figuras públicas llevó a Denisse a contar por primera vez lo que atraviesa.
El tema apareció mientras en el programa analizaban el caso de Homero Pettinato y las amenazas que recibió su expareja, Sofía “La Reini” Gonet, por parte de un hombre que la acosa desde hace una década. En ese contexto, González reveló que ella también enfrenta una situación similar.
Según explicó, se trata de una mujer argentina que está obsesionada con Bautista Mascia, ganador de Gran Hermano 2023-2024, y que diariamente intenta comunicarse con ella para pedirle que se aleje del músico uruguayo.
“Hace tres años que a mí me mandan mails todos los días diciéndome que me separe de mi pareja. Una mujer que claramente está obsesionada-porque eso no es amor-con mi pareja. Y me manda todos los días mails, que marco como spam”, detalló.
Con el paso del tiempo, el contenido de esos mensajes se volvió más preocupante. Denisse contó que recientemente recibió uno en el que la mujer hizo referencia directa a su muerte. “Antes de ayer me preguntó: ‘¿Cuándo te vas a morir?’. Está obsesionada con mi pareja”, reveló.
Además, González aseguró que su reciente problema de salud provocó que se intensificaran los mensajes que incitan a la muerte.
Pese a que esta situación lleva tres años, la influencer explicó que hasta el momento no realizó una denuncia ante la Justicia. Incluso señaló que sus seguidores lograron acercarle información sobre la supuesta identidad de la mujer que la contacta.
“Nunca le vi la cara. Me han mandado fotos de ella, me han dicho su nombre y su apellido, pero la realidad es que nunca me animé a denunciar”, reconoció.
Denisse también explicó cómo la mujer habría logrado ponerse en contacto con ella. De acuerdo con su relato, consiguió sus direcciones de correo electrónico laborales y, además, utiliza distintas cuentas de Instagram para seguir enviándole mensajes.
“Es una persona que se ve que en el reality, en Gran Hermano, miró, se enamoró, se obsesionó y a partir de ahí consiguió mis mails, que en realidad son mails de trabajo, y me manda mensajes todos los días desde que salí”, relató.
Por último, González explicó por qué durante todo este tiempo optó por no avanzar con acciones legales y admitió que inicialmente decidió restarle importancia debido a que el contacto se limitaba al ámbito virtual.
“No le quise dedicar tiempo y, como no se volvió algo de yo verla sino que fue algo por redes, yo le resté importancia. Por Instagram también me habla, hace multicuentas”, concluyó.
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