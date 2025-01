Cuándo y dónde velan a Alejandra Darín

Luego, sumaron: "Con una trayectoria como actriz de más de medio siglo en teatro, cine y TV, se destacó también por su incansable defensa de los derechos de nuestro colectivo artístico y su profunda sensibilidad social". Y sumaron: "Acompañamos a sus hijos Antonia y Fausto, a su hermano Ricardo, familiares y seres queridos, abrazándolos en este duro momento".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/actoresprensa/status/1879507031180382439&partner=&hide_thread=false Con inmenso desconsuelo despedimos a nuestra querida compañera Alejandra Darín, Presidenta de la Asociación Argentina de Actores y Actrices. ¡Gracias, Alejandra! Continuaremos tu tarea, honrando tus valores, tu dignidad y tu compromiso. https://t.co/Kr0JZAf4YT pic.twitter.com/YJGtzUCarA — Asociación Argentina de Actores (@actoresprensa) January 15, 2025

De momento, sobre la muerte de Darín es la única información que hay. Aún se desconocen cuáles fueron las causas e incluso su familia no habló al respecto. Por el momento la AAA solamente confirmó que sus puertas permanecerán cerradas para poder honrar la memoria de su presidenta.

Cuándo y dónde es el velorio de Alejandra Darín

Si bien ya es oficial la noticia de su muerte, por el momento no hay más noticias al respecto. Esta pérdida, que impacta al mundo del espectáculo, dejó a todos en vilo. En especial por la sorpresa que generó, teniendo en cuenta que no se conocía sobre una enfermedad.

No obstante, por ahora no se conoce cuándo ni dónde será su velorio. La AAA será la encargada de confirmar esta información de la que todavía no dieron detalles. Se espera que en las próximas horas se conozca nueva información al respecto con la publicación de un posible comunicado.