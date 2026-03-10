Qué es el "Derecho a Réplica", el nuevo recurso disponible en Gran Hermano Generación Dorada

Según adelantaron desde la producción, uno de los primeros casos que podría verse bajo esta modalidad estará relacionado con la expareja de una participante, quien ingresaría de manera virtual para responder a comentarios que surgieron dentro de la casa. La incorporación del llamado “Derecho a Réplica” busca sumar un nuevo condimento a la convivencia entre los jugadores, en un formato que históricamente se caracteriza por las discusiones, los enfrentamientos y las estrategias que se desarrollan a lo largo de la competencia.