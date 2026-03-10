Ricardo Arjona hace historia en Argentina: ya agotó 13 presentaciones en Buenos Aires
El guatemalteco, aclamado por el público femenino del país, volverá a deleitar a sus fans en una seguidilla de conciertos que comienza
Lo de Ricardo Arjona en el Arena de Buenos Aires para este 2026 es, literalmente, un récord histórico. El guatemalteco regresa con su gira "Lo que el Seco no dijo" y ya tiene confirmadas 13 funciones, de las cuales todas están agotadas.
Arjona y el público argentino lo hicieron de nuevo: 13 estadios llenos que demuestran que la conexión sigue más viva que nunca. Esta gira no es una más; es la producción más grande de su carrera, con un despliegue visual y técnico nunca antes visto que lleva la experiencia del fan a otro nivel.
No son solo fechas en el calendario, es Ricardo Arjona haciendo historia una vez más y demostrando por qué sigue siendo el dueño absoluto de los escenarios en español.
Todos los shows de Ricardo Arjona en mayo en el Arena de Buenos Aires
- Viernes 1 - Agotado
- Sábado 2 - Agotado
- Domingo 3 - Agotado
- Jueves 7 - Agotado
- Viernes 8 - Agotado
- Domingo 10 - Agotado
- Lunes 11 - Agotado
- Martes 12 - Agotado
- Domingo 17 - Agotado
- Lunes 18 - Agotado
- Martes 19 - Agotado
- Sábado 23 - Agotado
- Domingo 24 - Agotado
Su histórico paso por Argentina
En sus recientes visitas por Argentina, Ricardo Arjona se presentó en 2022 con ocho fechas sold out en el Movistar Arena y en diciembre del 2023 realizó dos estadios Vélez Sarsfield también con localidades agotadas; estas dos fechas dieron cierre a su exitoso tour Blanco y Negro, que llevó a más de 2 millones de personas a verlo en vivo alrededor del mundo.
En 2006, el cantante guatemalteco hizo 34 shows en los que convocó a más de 230 mil personas en el mítico estadio porteño, Luna Park. Fue en el marco de su gira “Adentro”. El furor era tal, que apenas se anunciaron las fechas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las entradas se agotaron y tuvieron que agregar más funciones de las que tenían previstas.
Más números de Arjona en Argentina: 8 shows en el Estadio GEBA, 6 en la Bombonera y en 5 oportunidades el Estadio de Vélez Sarsfield, además de 5 veces en el DirecTV Arena y 5 en el Orfeo Superdomo de Córdoba. Todos agotados.
