Ricardo Arjona hace historia en Argentina: ya agotó 13 presentaciones en Buenos Aires

En 2006, el cantante guatemalteco hizo 34 shows en los que convocó a más de 230 mil personas en el mítico estadio porteño, Luna Park. Fue en el marco de su gira “Adentro”. El furor era tal, que apenas se anunciaron las fechas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las entradas se agotaron y tuvieron que agregar más funciones de las que tenían previstas.