Cuarteto de Nos anunció un nuevo show en Buenos Aires: los detalles

Este single, producido junto al ganador de varios Latin Grammy Héctor Castillo, se adentra en la habitación de un personaje llamado Nico, para describir su mundo privado y plantear cómo esos pequeños espacios pueden convertirse también en grandes refugios.

El lanzamiento llega acompañado de un videoclip dirigido por la argentina Julia Conde, donde la ficción y la realidad se entrelazan en la construcción y en el recorrido por este espacio de tesoros, memorias y necesidades.

En la intimidad del cuarto de Nico se esconde su universo de sueños y nostalgia, reflejado en cada objeto cuidadosamente dispuesto en su espacio.

Objetos guardianes de sus anhelos, destinos inexplorados. Su habitación es un santuario de ilusiones. Entre piedras semipreciosas, incienso y un viejo peluche, se respira una atmósfera introspectiva, donde la música se convierte en refugio y un libro, en compañero incondicional de noches solitarias.

Pero detrás de esa delicada armonía quizás se ocultan señales de una lucha silenciosa.

Entre mandalas inacabados y dibujos oníricos de dioses del sueño, parece establecerse un debate entre la evasión y la realidad que revelan grietas en su riquísimo mundo interior.

Ese es Nico, aunque no alce la voz. No siempre se necesita un grito para pedir ayuda, a veces las respuestas están en los silencios, en los sueños o en los pequeños detalles que a simple vista pueden parecer insignificantes.

La intimidad del cuarto de Nico no es solo un refugio, sino un fino acertijo que nos invita a mirar más allá de lo evidente, a abrazar sin preguntar y a estar presentes, incluso cuando las palabras no lo dicen todo.

El lanzamiento de “En el cuarto de Nico” se realiza en el contexto de la gira internacional 2025 de Cuarteto de Nos, con la que acaban de visitar Estados Unidos con fechas sold out en Florida y ahora se encuentran recorriendo nueve ciudades de México (siendo ya 30 las ciudades visitadas por la banda a lo largo de su historia en este país), incluyendo su esperada presentación en el Festival Vive Latino.