Polémica en Cuestión de Peso: Camilota se enfureció con Melina por besar a su ex

“No me puede mirar a la cara, no tiene códigos de amistad. Yo confié en ella, me entregué todo a ella, mi corazón, mi confianza”, protestó la hermana mayor de Thiago Medina.

Entonces, exclamó: “¡Ella rompió los códigos de amiga! Estoy dolida porque le conté cosas personales mías... No hago lo que no me gusta que me hagan”.

Embed - TRIÁNGULO AMOROSO: Melina y Marcelo se besaron y Camila se enfureció y los expuso frente a todos

“Si se acostó con Marcelo que haga 50.000 veces lo que quiera”, lanzó Camilota. Ante esto, Melina se defendió: “Le di un beso a Marcelo y Camila está así por un beso”.

“Y no es que fue sin querer, nos confundimos. Yo estaba mal, él estaba mal, es mi amigo, va a seguir siendo mi amigo”, agregó.

Luego recordó que le ofreció disculpas: “Yo le dije que la entendía y yo le dije que entendía que había estado mal. Pero también le pedí que me entienda a mí que lo que pasó fue que yo estaba mal, Marcelo me estaba conteniendo”.

“Fue una cuestión de un momento, no fue que me acosté con Marcelo, como está diciendo, nada que ver. Y está muy lejos de ser eso. Pero más allá de que haya sido un beso...”, cerró Melina.