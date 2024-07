Dalila generó preocupación en un show: "Che, ¿ya me pegó el champagne?"

En ese momento es cuando dice: "Che, ¿ya me pegó el champagne? Nos van a sacar en las revistas corte (sic) 'tiene problemas de alcoholismo la tipa'".

En ese mismo instante se puede ver cómo un guardia de seguridad se acerca a ella sobre el escenario y a decirle algo al oído. Pero, Dalila visiblemente enojada responde frente a todos: "Me dicen tantas cosas. Mientras que no se metan con mi hija, está todo bien", afirmó. Y allí comenzó a cantar "Qué ganas de no verte nunca más": "Para todas las que estamos acá y somos mamás solteras", le dijo a sus fans en el público.

A su vez, al comenzar a entonar la canción, un custodio la ayudaba a pararse. Por eso, cuando se viralizó el video, el fan que la grabó, escribió: “Dalila arrancó lindo y terminó patinando. Una lástima, gran cantante”. Esto es porque, hacia el final del show, la cantante debió ser custodiada por los guardias para que no caiga del escenario.

Por lo que, con la ayuda de los guardias, apareció cantando en una esquina, saludando a la gente y poniéndose un sombrero en su actuación. Un video que no solo causó preocupación, sino también empatía ya que muchos aseguraron que la apoyan en este momento en el que necesita contención.