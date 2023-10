"La Hija de Dios", el documental de Dalma Maradona en el que cuenta todo sobre la relación con su papá

Aunque, por si esto fuera poco, el evento que se llevó a cabo en la Bombonera también contó con la presencia de personas de gran índole tanto futbolístico como en la vida de Diego Maradona. Entre ellos se encuentran Sergio Goycochea y algunos invitados que llegaron exclusivamente de Nápoles para estar junto a Dalma en la presentación del documental en el que relata una de las partes más importantes de su vida: su infancia y adolescencia junto al astro del fútbol.

Entrevista Dalma Maradona

Dalma Maradona en exclusiva con Minuto Uno:

Durante su paso por la alfombra roja, Dalma Maradona habló exclusivamente con Minuto Uno y explicó cómo para ella Diego Maradona es solamente un padre y no un dios. "La idea es que vean a mi papá y no a un dios. Yo hice una obra de teatro donde gente del público se paraba y me decía: ´eso es lo que vos pensás, yo sigo pensando que es un dios´y yo tipo: ´bueno, okey´", comenzó explicando entre risas.

Luego, agregó: "Con este documental estoy tratando de explicar por qué para mi no es un dios. Pero me pasa un poco eso, de verdad entiendo desde el lugar que lo dicen, pero lo que a mi me parece interesante es mostrar esa mirada más de ser humano, el papá. La persona que tocó la vida de tantas personas sin hablar de lo futbolístico".

Asimismo, Dalma mencionó cómo fue para ella criarse con una persona tan pública y ahora buscar tener un vida tan privada. "Es un recorte que yo elijo, decido y hay un montón de cosas que no muestro, pero me parece que lo que tiene de bueno este documental es que elijo mostrar una situación con él, mi vida con él y la alegría de poder haber compartido mi vida con él, estoy celebrando eso", explicó.

Y, para cerrar, Maradona habló de las expectativas que tiene con el estreno de esta historia, su historia. "Me parece que un poco esto, fueron dos años de mucho trabajo y todo el mundo como: ´si, cómo, qué hago´. Nos íbamos a Nápoles una semana, había que meter a todos los invitados y todo el mundo tratando de mover su vida para poder estar, entonces eso fue muy hermoso y hablar con ellos y que se emocionen antes de empezar a hablar fue increíble", declaró ante Minuto Uno.

Luego de la entrevista, Dalma Maradona se dirigió al salón donde la esperaba un cóctel y presentó La hija de Dios: Dalma Maradona junto al productor Axel Kuschevatzky. Con mucha emoción y lágrimas en los ojos tanto de ella como de su medio limón, Gianinna y de su madre, Claudia, mostró el primer adelanto de este documental y, una vez más, dejó en claro que la figura de padre de Diego Maradona es inolvidable y admirable.