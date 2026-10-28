El divertido video de Gimena Accardi que terminó en un baile improvisado junto a Seven Kayne
La actriz compartió un momento íntimo desde el jardín de su casa. Aprovechando la salida del sol, mostró sus bikinis, se sumó su novio y revolucionaron las redes.
Gimena Accardi protagonizó un divertido momento en las redes sociales al intentar mostrar parte de su nueva colección de trajes de baño al aire libre. La actriz salió al jardín de su casa para lucir sus distintos diseños y terminó protagonizando una secuencia descontracturada junto a su pareja, el rapero Seven Kayne, que rápidamente capturó la atención de sus seguidores.
En las imágenes compartidas por la propia artista, se la puede ver aprovechando una ventana de sol para exhibir diferentes modelos de bikinis, desde conjuntos combinados en tonos bordó hasta estampados geométricos y opciones clásicas en negro. Con el viento y la vegetación como fondo, la sesión de moda marchaba con normalidad hasta que el músico apareció en escena.
Un cierre a puro ritmo y complicidad
Sin previo aviso, Seven Kayne se sumó al encuadre frente a la cámara y lo que comenzó como un video de indumentaria derivó en un baile improvisado entre ambos. Con gestos cómplices y sonrisas frente al lente, la pareja cerró la grabación demostrando la buena sintonía que atraviesan en su relación.
La publicación no tardó en llenarse de elogios y comentarios por parte de los usuarios, quienes celebraron la frescura del video, destacaron el humor de la pareja y elogiaron el look de la actriz en las plataformas digitales.
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