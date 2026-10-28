Marley le dio un increíble regalo a su hijo Mirko: "Merecía algo especial"
A través de sus redes sociales, el conductor contó que su hijo se destacó en el colegio por buenas notas y compañerismo. Los detalles.
Los hitos en la vida de Alejandro "Marley" Wiebe y su entorno familiar suelen convertirse en verdaderos acontecimientos para su comunidad de seguidores. Acostumbrado a registrar y hacer públicos los instantes más trascendentes de su cotidianeidad —como las imágenes de los nacimientos o el emotivo primer encuentro entre Mirko y su hermanita Milenka—, el popular conductor de televisión no dudó en inmortalizar los festejos por el noveno aniversario de nacimiento de su primogénito.
El agasajo principal tuvo lugar este martes 27 de octubre, jornada en la que el presentador despertó al homenajeado registrando el momento exacto en que abandonaba la cama. En el material compartido en las redes sociales se pudo observar al niño apagando la vela de una chocotorta realizada por él mismo, mientras de fondo su padre entonaba la clásica canción de feliz cumpleaños. La publicación cosechó de inmediato una catarata de felicitaciones por parte del público y de reconocidas celebridades como Susana Giménez y Alex Caniggia, quienes expresaron su asombro ante el notable crecimiento del pequeño.
La jornada festiva guardaba una sorpresa aún mayor para la tarde. En un segundo video subido a las plataformas digitales, el conductor le hizo entrega al cumpleañero de una goma de borrar a modo de obsequio ficticio, provocando la risa inmediata del niño, quien comprendió al instante que se trataba de una divertida chicana.
Acto seguido, el papá lo desafió a explorar los distintos sectores de la vivienda para dar con la verdadera recompensa. Tras recorrer varias habitaciones, el nene ingresó al living y se topó con el cotizado botín: dos simuladores de carreras de autos completamente equipados. Ante la fascinación absoluta, Mirko se ubicó sin dudar en uno de los asientos para comenzar a probar los mandos.
A la hora de acompañar las imágenes con un texto dedicatorio, el referente de la televisión argentina volcó toda su emoción y detalló las razones detrás de semejante agasajo: “El regalo de este año fue realmente increíble”.
En ese mismo posteo, recordó el divertido paso previo al hallazgo del simulador señalando la reacción del pequeño: “Su carita cuando pensó que era una goma de borrar”.
Finalmente, el animador justificó la magnitud del obsequio en el intachable desempeño académico y actitudinal que el nene demostró a lo largo de todo el ciclo lectivo: “Este es un año donde además de excelentes notas logró ser escolta de la bandera por su empatía y buen compañerismo”. A modo de cierre, coronó la dedicatoria con un afectuoso mensaje: “Merecía algo especial. Feliz cumple Mirko, te amamos”.
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