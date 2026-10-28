Marley le dio un increíble regalo a su hijo Mirko: "Merecía algo especial"

En ese mismo posteo, recordó el divertido paso previo al hallazgo del simulador señalando la reacción del pequeño: “Su carita cuando pensó que era una goma de borrar”.

Finalmente, el animador justificó la magnitud del obsequio en el intachable desempeño académico y actitudinal que el nene demostró a lo largo de todo el ciclo lectivo: “Este es un año donde además de excelentes notas logró ser escolta de la bandera por su empatía y buen compañerismo”. A modo de cierre, coronó la dedicatoria con un afectuoso mensaje: “Merecía algo especial. Feliz cumple Mirko, te amamos”.