Teté Coustarot contó cómo está Mirtha Legrand y reveló que retomó una clásica costumbre
La conductora visitó a la diva durante el fin de semana y destacó su lucidez tras recibir el alta, además de detallar el recibimiento que les dio en su casa.
Tras recibir el alta médica luego de permanecer internada casi tres semanas debido a una neumopatía, Mirtha Legrand retomó de a poco sus tradicionales reuniones de los domingos con amigos en su domicilio. En este contexto, una de las invitadas al encuentro fue Teté Coustarot, quien compartió detalles sobre el presente de la conductora y reveló una ocurrente sorpresa con la que los recibió.
Durante una entrevista, Coustarot aseguró que la diva se encuentra en excelente estado y destacó su habitual lucidez. "Está bárbara, linda y con mucho humor. Incisiva como siempre, tiene una cabeza prodigiosa y una mente increíble", expresó, agregando que también la vio muy coqueta y maquillada.
La sorpresa musical y el reencuentro íntimo
Lejos de tratarse de un evento masivo, la reunión organizada por Marcela Tinayre contó con un grupo reducido de asistentes, entre los que figuraban Dany Mañas, Amalia y Héctor Vidal Rivas. Según relató la propia Teté, el momento más divertido ocurrió al ingresar al hogar: "Puso la música de la apertura del programa cuando entramos".
Teté aseguró que vio muy bien a la diva, con la misma impronta con la que se la vio públicamente por última vez en una foto publicada por el día de la madre y hasta contó los pormenores de los temas de los que estuvieron chusmeando, aunque sin dar demasiados detalles.
Asimismo, Coustarot señaló que La Chiqui se encuentra muy conmovida por las muestras de afecto y el acompañamiento del público durante los días que duró su internación y recuperación, consolidando un regreso al ruedo social rodeada de sus seres queridos más cercanos.
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