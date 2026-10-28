Teté Coustarot contó cómo está Mirtha Legrand y reveló que retomó una clásica costumbre

Tras recibir el alta médica luego de permanecer internada casi tres semanas debido a una neumopatía, Mirtha Legrand retomó de a poco sus tradicionales reuniones de los domingos con amigos en su domicilio. En este contexto, una de las invitadas al encuentro fue Teté Coustarot, quien compartió detalles sobre el presente de la conductora y reveló una ocurrente sorpresa con la que los recibió.