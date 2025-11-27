Lo que no se vio: el detrás de escena del desmayo de Daniel Gómez Rinaldi
Cansancio, calor y un fuerte debate desencadenaron un susto al aire cuando el periodista terminó en el suelo mientras lo intentaban asistir.
La emisión de Los Profesionales de Siempre vivió un inesperado momento de preocupación cuando Gomez rinaldi se descompensó en medio de un cruce cada vez más intenso con Evelyn Von Brocke. Lo que comenzó como un intercambio picante terminó convirtiéndose en una escena que sorprendió tanto a quienes estaban en el piso como a los espectadores.
Según trascendió en el propio programa, el periodista había dormido apenas tres horas, no había almorzado y además se encontraba acalorado en el estudio de Radio Rivadavia, desde donde salía en vivo. Ese cóctel de cansancio, discusión y calor terminó jugando en su contra. Aunque intentó aliviarse abanicándose con la mano, la situación se agravó al punto de que se levantó y, segundos después, se desplomó frente a la cámara.
La escena no tardó en volverse dramática: mientras estaba en el suelo, se tomaba el pecho y la cabeza alternativamente, mientras sus compañeros trataban de asistirlo y procuraban ventilarlo. En el estudio del programa, la reacción inicial fue sorpresiva y hasta se escucharon risas, algo que generó cierta incomodidad. Flor de la Ve también rió al comienzo, pero enseguida se solidarizó con su colega y admitió lo que estaba sucediendo: “Chicos, le bajó la presión”.
Tras unos minutos de atención y recuperación, Rinaldi logró levantarse y explicar brevemente lo sucedido. Con evidente cansancio, dejó en claro que el malestar fue real: “Me dolía la cabeza y no aguanté”, aseguró, buscando llevar tranquilidad tras el susto en vivo.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario