Lo que no se vio: el detrás de escena del desmayo de Daniel Gómez Rinaldi

La escena no tardó en volverse dramática: mientras estaba en el suelo, se tomaba el pecho y la cabeza alternativamente, mientras sus compañeros trataban de asistirlo y procuraban ventilarlo. En el estudio del programa, la reacción inicial fue sorpresiva y hasta se escucharon risas, algo que generó cierta incomodidad. Flor de la Ve también rió al comienzo, pero enseguida se solidarizó con su colega y admitió lo que estaba sucediendo: “Chicos, le bajó la presión”.