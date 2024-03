Jimena Barón le respondió a Daniel Osvaldo: pidió respeto por su hijo Momo

"Me hubiese gustado que los chicos sean prioridad y poder protegerlos de todo esto que me entero por el mismo video de Instagram que vieron ustedes", comenzó diciendo y agregó: "Yo no tengo la posibilidad de quedarme en mi casa, esquivando las preguntas que esto genera. Tengo que trabajar, ir a buscar a mi hijo al colegio y llevarlo a hacer deporte".

jimena baron daniel osvaldo

Luego de esto, Jimena Barón aseguró: "Soy una mamá que a pesar de todas las que pasó (incluyendo problemas de salud mental) se ocupa sola hace 10 años, 24/7 de su hijo". Además, la cantante enfatizó en por qué Osvaldo no recurrió a ella con anterioridad: “El papá de mi hijo siempre contó conmigo, siempre estuve y estaré y siempre se alejó por decisión propia sin darnos explicaciones”.

“Por favor, mi hijo es menor de edad y mi prioridad es que esté bien, que siga con su vida normal, cuidarlo y protegerlo, siempre. Gracias", cerró Barón. En cuanto a Daniel, por el momento no volvió a aparecer en redes sociales.