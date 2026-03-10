Daniela Ballester recibió el alta tras sufrir un ACV hemorrágico y se prepara para volver a la televisión
La conductora de C5N estuvo internada durante dos semanas luego del episodio de salud que atravesó a fines de febrero.
Después de atravesar un momento delicado de salud, la periodista Daniela Ballester recibió el alta médica tras permanecer aproximadamente dos semanas internada luego de sufrir un ACV hemorrágico el pasado 23 de febrero. En las últimas horas se conocieron detalles sobre su recuperación y sobre el posible regreso a su programa en televisión.
La conductora de C5N se comunicó con el panelista Camilo García, quien compartió su testimonio al aire en el programa Intrusos. Durante esa charla, Ballester llevó tranquilidad al contar cómo se encuentra actualmente. “Estoy muy bien, solamente me queda descansar. Me hicieron todos los estudios y me estuvieron controlando. No tengo ninguna secuela y eso está buenísimo”, expresó.
En ese mismo intercambio, la periodista explicó que el episodio estaría relacionado con una condición genética que desconocía. “Lo que tengo es algo genético, que probablemente lo tengo desde chiquita y en un momento se despertó. No hay nada que yo podría haber hecho para evitarlo, ni nada que tenga que hacer después”, detalló al referirse al diagnóstico que recibió de parte de los médicos.
Además, Ballester contó que mantiene hábitos saludables en su vida cotidiana. “Yo voy al gimnasio tres o cuatro veces por semana y a clases de baile, como sano porque empecé a cocina con mi hijo y le hago verduritas para el cole. El alcohol no me gusta, no tomo”, comentó, al explicar que su estilo de vida no tuvo relación con el problema de salud.
En otro momento de la conversación, la conductora recordó una frase que le dijo uno de los profesionales que la atendió y que la ayudó a transitar con mayor tranquilidad el proceso de recuperación. “Uno de los médicos me dijo: ‘un rayo no cae dos veces en el mismo lugar’, y el mío ya cayó donde tenía que caer, estoy tranquila”, relató.
Tras casi quince días de internación, el periodista Pablo Montagna confirmó que la conductora ya fue dada de alta. Según adelantó, si no surge ningún cambio en los próximos días, Ballester retomaría su actividad laboral el lunes 16, cuando volvería a ponerse al frente de “El Diario”, el programa que conduce en C5N de 18 a 20 horas.
