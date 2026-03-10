Daniela Ballester recibió el alta tras sufrir un ACV hemorrágico y se prepara para volver a la televisión

En ese mismo intercambio, la periodista explicó que el episodio estaría relacionado con una condición genética que desconocía. “Lo que tengo es algo genético, que probablemente lo tengo desde chiquita y en un momento se despertó. No hay nada que yo podría haber hecho para evitarlo, ni nada que tenga que hacer después”, detalló al referirse al diagnóstico que recibió de parte de los médicos.