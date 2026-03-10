Moria Casán habló de la crisis entre Luciano Castro y Griselda Siciliani: "Una pausa"
La diva habló sobre la situación sentimental de los actores y reveló detalles de lo que ocurrió tras el escándalo.
En medio de los rumores sobre el presente sentimental de Luciano Castro y Griselda Siciliani, Moria Casán volvió a referirse al tema y confirmó que la pareja atraviesa un momento de distanciamiento. La artista aseguró que ambos decidieron frenar la relación luego de la polémica que se generó en las últimas semanas.
Durante su programa en Eltrece, Casán recordó que fue una de las primeras personas con las que el actor habló en privado cuando estalló el escándalo mediático. “Luciano Castro apareció acá el primer día”, relató la conductora, al recordar el momento en que él decidió contarle lo que estaba pasando.
La diva también hizo referencia al episodio que desencadenó la crisis en la relación. “Cuando se mandó el moco de ‘hola guapa’ y se armó todo ese quilombo, estaban en Mar del Plata”, señaló, en alusión al mensaje que se viralizó y que generó fuertes repercusiones en el ámbito del espectáculo.
Según explicó la conductora, la situación terminó afectando el vínculo entre los actores. “Lamentablemente, la pareja se tomó una pausa; él se internó. Yo sabía todo eso, me pidió silencio, se respetó el silencio”, contó, dejando en claro que conocía desde hace tiempo el trasfondo del conflicto.
Por último, Casán aclaró que, si bien el actor le había prometido darle su primera entrevista tras el escándalo, finalmente decidió hablar en otro programa. Sin embargo, aseguró que respeta la decisión y los tiempos de ambos. “No lo quiero presionar, tampoco es que soy tan amiga de ellos. Es una cosa maravillosa que se dio maravillosa, porque vinieron a verme con Siciliani. Armamos una amistad muy nueva”, concluyó.
La conductora remarcó que conoce detalles de la situación desde hace tiempo, pero eligió no exponerlos públicamente por respeto a Luciano Castro y Griselda Siciliani, quienes atraviesan un momento personal delicado mientras intentan resolver el futuro de su vínculo lejos del ruido mediático.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario