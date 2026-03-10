Moria Casán habló de la crisis entre Luciano Castro y Griselda Siciliani: "Una pausa"

Por último, Casán aclaró que, si bien el actor le había prometido darle su primera entrevista tras el escándalo, finalmente decidió hablar en otro programa. Sin embargo, aseguró que respeta la decisión y los tiempos de ambos. “No lo quiero presionar, tampoco es que soy tan amiga de ellos. Es una cosa maravillosa que se dio maravillosa, porque vinieron a verme con Siciliani. Armamos una amistad muy nueva”, concluyó.