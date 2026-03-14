Daniela Celis se disculpó tras hablar de su intimidad con Thiago Medina: el llamativo descargo

En el mensaje, Celis comenzó reconociendo que quizá había cruzado un límite al hablar de ciertos temas. “Hay cosas que no se dicen, hay cosas que quedan en la intimidad, no se expone a nadie”, expresó. Luego reflexionó sobre el contexto en el que hizo esas declaraciones: “Quizás en un momento de confianza decís cosas que no tenés que decir y bueno, lo dije”.