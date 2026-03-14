Daniela Celis se disculpó tras hablar de su intimidad con Thiago Medina: el llamativo descargo
Luego del revuelo por lo que dijo en un streaming, la ex Gran Hermano reveló que el video tenía una finalidad diferente.
La influencer Daniela Celis volvió a quedar en el centro de la conversación en redes sociales después de sus comentarios sobre la intimidad que compartía con Thiago Medina durante una transmisión en vivo junto a Martín Cirio. Las declaraciones generaron debate entre los seguidores y muchos cuestionaron la exposición de aspectos privados de su relación.
Frente al revuelo que se generó, la ex participante de Gran Hermano decidió dar su versión a través de sus historias de Instagram. Allí publicó un video acompañado por una frase breve pero contundente: “La cag...”.
En el mensaje, Celis comenzó reconociendo que quizá había cruzado un límite al hablar de ciertos temas. “Hay cosas que no se dicen, hay cosas que quedan en la intimidad, no se expone a nadie”, expresó. Luego reflexionó sobre el contexto en el que hizo esas declaraciones: “Quizás en un momento de confianza decís cosas que no tenés que decir y bueno, lo dije”.
La influencer también buscó aclarar que sus palabras no tenían la intención de perjudicar a nadie. “Nada malo, nadie quedó mal en esta situación, pero de repente a veces no me gusta escucharme cuando hablo de esa manera”, señaló.
Sobre el final del video, sin embargo, el tono cambió y dejó ver una actitud más relajada. Con una sonrisa, agregó: “Es cierto lo que pasa, me gusta, me gusta. Amo pasarla bien”.
El desenlace llegó cuando Celis explicó que necesitaba distenderse después de la repercusión que generó el tema. Finalmente reveló que el video también tenía un objetivo puntual: formaba parte de una estrategia para promocionar juegos de casino dentro de una conocida aplicación.
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