Daniela Celis se quebró en vivo y luego rompió el silencio sobre su embarazo

Minutos más tardes, abrió su corazón para dar la noticia más linda que todos sus fanáticos querían oír "voy a ser mamá, pero tengo una noticia más linda que esa, resulta ser que no me encontré con uno, me encontré con dos" y agregó "no van a ser mellizos como se fue mal filtrado, sino que van a ser gemelos, son dos iguales y estoy muy contenta".

Así reveló Daniela Celis que está embarazada de gemelos

¡Felicidades por dos a los futuros papis de hermanitos gemelos!