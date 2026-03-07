Polémica en Gran Hermano: Alfa habría estado a los besos con la madre de un participante

A pesar de la incertidumbre, el tema generó un fuerte movimiento entre los seguidores del reality, sobre todo porque Tomy atraviesa un momento clave dentro del juego. El participante se encuentra en la placa de nominados y su continuidad en la casa se definirá en la próxima gala de eliminación, lo que hizo que muchos fanáticos comentaran la coincidencia entre la viralización del video y la situación del joven en el programa.