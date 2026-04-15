Daniela Milagros llega a The Roxy con su primer disco: una artista que pisa fuerte en la escena
La cantante argentina presentará en vivo “Attention, Attention”, su álbum debut, en un show que promete intensidad, actitud y una conexión directa con el público.
Daniela Milagros ya dejó de ser una promesa para convertirse en una realidad dentro de la nueva escena musical. Con una presencia magnética y una identidad artística bien definida, la cantante viene consolidando su lugar a base de shows potentes, participaciones en festivales y una impronta que no pasa desapercibida.
En los últimos meses, su crecimiento fue sostenido: no solo se destacó por su talento y personalidad en el escenario, sino también por una propuesta que apuesta a ir más allá, con una clara intención de trascender a través de su música. Ese camino hoy tiene un punto clave con la salida de su primer trabajo discográfico.
“Attention, Attention”, su álbum debut, marca el inicio de una etapa fundamental en su carrera. Con este material, Daniela construye un universo propio donde conviven la fuerza del rock y la sensibilidad del pop, dando forma a un sonido tan desafiante como personal.
Ahora, ese repertorio cobrará vida en el escenario. La artista se presentará el próximo 30 de mayo en The Roxy Live, en un show que promete ser una verdadera declaración de identidad. Con una puesta intensa y un set cargado de energía, buscará llevar sus canciones a su máxima expresión en vivo.
Las entradas para el show ya se encuentran disponibles a través de All Access, en lo que será una oportunidad ideal para ver de cerca a una artista en pleno crecimiento, decidida a dejar su marca.
Daniela Milagros, nacida en 2004 en la Ciudad de Buenos Aires, se ha convertido en una artista emergente y destacada en la escena Rock/Pop argentina a sus 20 años.
Con una personalidad singular y talento innato, Daniela ha logrado captar la atención del público y la crítica especializada, destacándose como una de las artistas con brillo propio de la nueva generación.
Es cantante, compositora, actriz y multi-instrumentista, Daniela toca piano, bajo, batería y Keytar, siempre con una elegancia distintiva que le permite mostrar una personalidad auténtica.
Su versatilidad, habilidad y su búsqueda en los diferentes instrumentos le han permitido crear una propuesta musical dentro del estilo Rock/Pop, explorando en las tendencias actuales del género.
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