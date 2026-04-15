Daniela Milagros llega a The Roxy con su primer disco: una artista que pisa fuerte en la escena

Embed - Daniela on Instagram: "me subí al banquito para que el bajo suene mas alto no paro de escuchar el cover que hizo @maphramusic de “Doomed” Bring Me The Horizon tenía que acompañar esa tremenda voz con mi bajo de @warwickbassesofficial y mi rockboard @rockboardbywarwick con cuerdas de @drstrings #bajo#bass#argentina#rock" View this post on Instagram

Daniela Milagros, nacida en 2004 en la Ciudad de Buenos Aires, se ha convertido en una artista emergente y destacada en la escena Rock/Pop argentina a sus 20 años.

Con una personalidad singular y talento innato, Daniela ha logrado captar la atención del público y la crítica especializada, destacándose como una de las artistas con brillo propio de la nueva generación.

Es cantante, compositora, actriz y multi-instrumentista, Daniela toca piano, bajo, batería y Keytar, siempre con una elegancia distintiva que le permite mostrar una personalidad auténtica.

Su versatilidad, habilidad y su búsqueda en los diferentes instrumentos le han permitido crear una propuesta musical dentro del estilo Rock/Pop, explorando en las tendencias actuales del género.