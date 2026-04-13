Marcelo Arce celebra 50 años de carrera con "Gala de los 3 teneros"

Al igual que ocurrió en 1958, cuando Maria Callas "inventó" las galas para divulgar la ópera y fue criticada por los puristas, Los 3 Tenores enfrentaron la misma resistencia tras su primer concierto en el Mundial de Italia 90. Sin embargo, como bien señaló Plácido Domingo: "No quiero que vayan los puristas a ver a los Tres Tenores". El destinatario final siempre fue, y es, el gran público.

El programa: De la lírica a lo universal

La gala propone un recorrido fascinante que combina arias de grandes títulos con temas del repertorio popular universal, todo enmarcado por la jerarquía de orquestas sinfónicas bajo la batuta de maestros como Zubin Mehta y James Levine.

Géneros: Arias de Verdi, Puccini, Cilea y Meyerbeer; opereta, zarzuela y canzonetas napolitanas.

Arias de Verdi, Puccini, Cilea y Meyerbeer; opereta, zarzuela y canzonetas napolitanas. Popurrí internacional: Melodías inolvidables como María, Cielito lindo, Memory, Ochi tchorniye, Caminito, La vie en rose y Amapola.

Melodías inolvidables como María, Cielito lindo, Memory, Ochi tchorniye, Caminito, La vie en rose y Amapola. Momentos épicos: Interpretaciones memorables de Granada y ‘O sole mio.

La propuesta de Marcelo Arce

Como es habitual, Arce relatará brevemente la trama de cada aria y las historias detrás de cada composición. Sumará anécdotas sabrosas del "back-stage" y revelaciones fruto de sus investigaciones personales, como el verdadero significado de la célebre Torna a Surriento.

Además de transitar por la tragedia, el humor y la magia visual, la gala tiene un objetivo didáctico:

Diferenciar timbres: Se analizarán las voces de Carreras, Domingo y Pavarotti para comprender las distintas "subespecies" dentro de la cuerda de tenor.

Se analizarán las voces de Carreras, Domingo y Pavarotti para comprender las distintas "subespecies" dentro de la cuerda de tenor. Apreciación del canto: Una invitación especial para aquellos que nunca se han acercado a este arte.

El espectáculo contará con subtitulado para asegurar la comprensión total de cada obra. Y para el cierre, Arce ha preparado un clip editado especialmente para alcanzar una verdadera apoteosis final.