Marcelo Arce celebra 50 años de carrera con "Gala de los 3 teneros"
El artista prepara un espectáculo único en el Teatro Astral que rinde tributo a tres leyendas de la música.
Prosigue la celebración por los 50 años de carrera de Marcelo Arce. Su próxima función en el Teatro Astral —espacio que ya considera su casa— estará dedicada por completo a Los 3 Tenores. Fiel a su estilo, Arce mantiene la premisa que lo define: estos espectáculos están diseñados para quienes "no sabemos música, ¡pero la amamos!".
El espectáctulo será el martes 21 de abril desde las 20 horas en el Teatro Astral (Av. Corrientes 1639).
No se trata de una clase teórica ni de una conferencia académica; son muestras del arte sonoro explicadas para disfrutarlas con mayor profundidad y estructuradas siempre como un apasionante "cuento musical".
Un hito en la historia de la música
La unión de José Carreras, Plácido Domingo y Luciano Pavarotti marcó un antes y un después. Este fenómeno no solo disparó la popularidad de la ópera a niveles masivos, sino que lo hizo conservando una calidad artística excepcional. Los tres demostraron que es posible fusionar estilos y géneros bajo una sola bandera: la de la buena música.
Al igual que ocurrió en 1958, cuando Maria Callas "inventó" las galas para divulgar la ópera y fue criticada por los puristas, Los 3 Tenores enfrentaron la misma resistencia tras su primer concierto en el Mundial de Italia 90. Sin embargo, como bien señaló Plácido Domingo: "No quiero que vayan los puristas a ver a los Tres Tenores". El destinatario final siempre fue, y es, el gran público.
El programa: De la lírica a lo universal
La gala propone un recorrido fascinante que combina arias de grandes títulos con temas del repertorio popular universal, todo enmarcado por la jerarquía de orquestas sinfónicas bajo la batuta de maestros como Zubin Mehta y James Levine.
- Géneros: Arias de Verdi, Puccini, Cilea y Meyerbeer; opereta, zarzuela y canzonetas napolitanas.
- Popurrí internacional: Melodías inolvidables como María, Cielito lindo, Memory, Ochi tchorniye, Caminito, La vie en rose y Amapola.
- Momentos épicos: Interpretaciones memorables de Granada y ‘O sole mio.
La propuesta de Marcelo Arce
Como es habitual, Arce relatará brevemente la trama de cada aria y las historias detrás de cada composición. Sumará anécdotas sabrosas del "back-stage" y revelaciones fruto de sus investigaciones personales, como el verdadero significado de la célebre Torna a Surriento.
Además de transitar por la tragedia, el humor y la magia visual, la gala tiene un objetivo didáctico:
- Diferenciar timbres: Se analizarán las voces de Carreras, Domingo y Pavarotti para comprender las distintas "subespecies" dentro de la cuerda de tenor.
- Apreciación del canto: Una invitación especial para aquellos que nunca se han acercado a este arte.
El espectáculo contará con subtitulado para asegurar la comprensión total de cada obra. Y para el cierre, Arce ha preparado un clip editado especialmente para alcanzar una verdadera apoteosis final.
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