Darío Cvitanich habló tras su ruptura con Ivana Figueiras y el escándalo con Chechu Bonelli: "Hay que..."
Entre declaraciones cruzadas y rumores, el exfutbolista dio su versión de la separación de la persona con la que había blanqueado a fines de septiembre.
La relación que unía a Ivana Figueiras y Darío Cvitanich, oficializada a finales de septiembre con una romántica foto en redes, terminó de forma inesperada y rodeada de polémica. La pareja, que hasta hace pocos días compartía momentos de su intimidad con pequeñas publicaciones, se separó en medio de un conflicto que involucra también a Chechu Bonelli, madre de las hijas del exdelantero.
El periodista Juan Etchegoyen contó los detalles durante un ciclo digital, donde su colega Gonzalo Sánchez introdujo el tema con tono distendido: "Me parece que ella está muy contenta con el bomboncito". La aclaración no tardó en llegar: Etchegoyen preguntó “¿a quién se refiere con bomboncito?” y Sánchez respondió: “Y… Cvitanich es un pibe lindo”.
Pero el clima romántico se rompió durante el fin de semana, cuando Bonelli habló en un stream sobre lo que más extrañaba de la relación: el vínculo con su exsuegra. Etchegoyen relató cómo se desató la polémica: “Eso generó polémica. Cvitanich citó una nota de Infobae en Instagram y dijo palabras más, palabras menos: ‘Ah, mirá, vos la extrañás y le pedías que se pague el pasaje cuando tenía que venir a vernos’. Eso generó mucho enojo en Chechu Bonelli”.
En medio de mensajes y comentarios cruzados, Ivana Figueiras decidió marcar distancia. Según Etchegoyen, “hay un posteo en el medio de esta situación, que fue el fin de semana, diciendo que ya estaba soltera, que no quería estar metida en ningún quilombo". Y agregó: "Hablé con Darío esta semana para conocer el detalle de esta situación y me dijo que están separados, pero que hay que ver qué pasa. Él todavía tiene la ilusión de volver con Ivana Figueras”.
La ruptura tomó por sorpresa a muchos, ya que recientemente habían regresado de una escapada romántica a Uruguay y compartían fotos de su romance siempre que podían. Todo se complicó el fin de semana, cuando Figueiras publicó una historia que avivó los rumores de separación.
La situación se precipitó tras el mensaje de una seguidora que apuntó contra Bonelli y advirtió a Cvitanich: “Totalmente. Tiene graves problemas psicológicos y no suelta. Que entienda y acepte la derrota. Y, por otro lado, que él te cuide. Sos mucha mujer, con los pies en la tierra para andar aguantando esta locura”.
