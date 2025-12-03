Darío Cvitanich habló tras su ruptura con Ivana Figueiras y el escándalo con Chechu Bonelli: "Hay que..."

dario cvitanich

En medio de mensajes y comentarios cruzados, Ivana Figueiras decidió marcar distancia. Según Etchegoyen, “hay un posteo en el medio de esta situación, que fue el fin de semana, diciendo que ya estaba soltera, que no quería estar metida en ningún quilombo". Y agregó: "Hablé con Darío esta semana para conocer el detalle de esta situación y me dijo que están separados, pero que hay que ver qué pasa. Él todavía tiene la ilusión de volver con Ivana Figueras”.