Qué declaró la ex de David Nalbandian en la causa por acoso y hostigamiento

Hay que destacar que Torrado y Nalbandian llegaron a esta instancia judicial ya que la Sala 3 de la Cámara de Apelaciones en lo Penal y Contravencional revocó la resolución que archivó la causa. La misma se dio tras un recurso de apelación interpuesto por el abogado de Araceli, Martín Olari Ugrotte. A su vez, los jueces ordenaron escuchar a la modelo, reconociendo su derecho a continuar impulsando la investigación.

Araceli Torrado, por su parte, declaró ante Télam que espera que la justicia "no tarde mucho más" ahora que está actuando y también enfatizó: "Queremos el allanamiento a los dispositivos. Me quiero quedar tranquila que no está en mano de una persona depravada". A su vez, agregó: "Hoy volvimos a insistir en la medida de restricción. En una de mis últimas comunicaciones con él me dijo que me iba a buscar. Tuve que mudarme a las corridas y a las escondidas".

Por otro lado, la joven de 30 años también pidió que se allanen los dispositivos del ex tenista: "me filmó y grabó por bastante tiempo como para tener desnudez y privacidad de mi persona, familia, amigas", explicó. También destacó: "Me generó pánico y ansiedad saber que él me tiene en su celular o en alguna aplicación y no pude tener la respuesta de dónde queda mi intimidad, mi imagen".