De abrir un restaurante para 150 personas a construir un imperio: la otra millonaria faceta de Robert De Niro
El actor apostó en 1994 por un proyecto gastronómico junto al chef Nobu Matsuhisa. Lo que comenzó como un único local en Nueva York se transformó en un imperio.
Robert De Niro construyó buena parte de su prestigio como uno de los actores más importantes de Hollywood, pero detrás de las cámaras también desarrolló una faceta empresarial que terminó convirtiéndose en un millonario negocio. La historia tiene como protagonista a Nobu Matsuhisa, el chef japonés que años antes había abierto un restaurante en Los Ángeles. De Niro conoció su cocina, quedó impresionado y comenzó a pensar en llevar esa propuesta gastronómica a Nueva York.
El actor intentó convencer a Matsuhisa de instalarse en la ciudad, aunque el chef inicialmente no estaba dispuesto a dar ese paso. Su restaurante de Los Ángeles todavía necesitaba consolidarse y prefería esperar antes de embarcarse en una expansión. De Niro, sin embargo, volvió a insistir. Con el tiempo logró convencerlo y el proyecto comenzó a tomar forma junto con el productor Meir Teper y el restaurador Drew Nieporent.
En 1994 abrió sus puertas el primer Nobu, ubicado en el barrio de TriBeCa, en Manhattan. El restaurante tenía capacidad para más de 150 comensales y rápidamente comenzó a convertirse en un lugar frecuentado por figuras reconocidas. La combinación de la cocina japonesa de Matsuhisa y la presencia de De Niro como socio ayudó a darle visibilidad al emprendimiento. Pero aquel primer local terminaría siendo apenas el comienzo.
La expansión internacional
Con el paso de los años, Nobu dejó de ser solamente el nombre de un restaurante neoyorquino. La marca empezó a desembarcar en diferentes ciudades y a desarrollar una red gastronómica internacional. El gran cambio de escala llegó cuando la compañía decidió trasladar el concepto también a la hotelería. En 2013 abrió el primer Nobu Hotel, ubicado dentro del Caesars Palace de Las Vegas.
La idea era trasladar a los hoteles la misma identidad que había hecho reconocibles a sus restaurantes: gastronomía, diseño, atención personalizada y una asociación directa con el lujo. A partir de entonces, la compañía comenzó a avanzar con nuevos establecimientos hoteleros en diferentes países.
El crecimiento despertó también el interés de grandes inversores. En 2015, Crown Resorts adquirió el 20% de Nobu por US$100 millones, operación que significó una valuación de aproximadamente US$500 millones para el total de la compañía. En aquel momento, el grupo contaba con 32 restaurantes y diez hoteles, algunos de ellos todavía en desarrollo.
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