De abrir un restaurante para 150 personas a construir un imperio: la otra millonaria faceta de Robert De Niro

Robert De Niro construyó buena parte de su prestigio como uno de los actores más importantes de Hollywood, pero detrás de las cámaras también desarrolló una faceta empresarial que terminó convirtiéndose en un millonario negocio. La historia tiene como protagonista a Nobu Matsuhisa, el chef japonés que años antes había abierto un restaurante en Los Ángeles. De Niro conoció su cocina, quedó impresionado y comenzó a pensar en llevar esa propuesta gastronómica a Nueva York.