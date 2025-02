De las colectas a las canchas: en qué club jugará Santiago Maratea con la esperanza de ganarse un lugar

En cuanto a su rol en el equipo, Maratea destacó que deberá ganarse un puesto como cualquier otro jugador. "La idea no es que me pongan a jugar en Primera de un momento a otro, ni mucho menos; es entrenar, mejorar y, si se da la oportunidad, ganarme un lugar", agregó.

maratea colegiales

Reconocido por su labor en la realización de colectas por diversas causas, Maratea también se refirió a este tema en su presentación. "No vengan con miedo, no voy a hacer una colecta. Ese no es el objetivo de todo esto; la idea es entrenar, compartir tiempo con el club y con los chicos del plantel, de manera seria", aclaró.

La publicación en redes generó una variedad de reacciones, tanto positivas como negativas. Una usuaria escribió: “Esta acción no me representa en absoluto, Cole”. Mientras tanto, otro comentario cuestionó la seriedad del fichaje: “¿Seriedad? Decile a los chicos que dejan todo, se levantan temprano, viajan con sus familias, bajo el sol, la lluvia y el frío... ¡Esto también mata al fútbol!”.

Sobre la transformación física de Maratea, un usuario comentó: “Se nota el cambio físico que estás haciendo, ¡ojalá puedas ganarte un lugar en el equipo!”. En una línea similar, otro seguidor lo comparó con un personaje de la película Metegol (2013) de Juan José Campanella: “¿Soy el único que piensa que se parece a El Beto?”.