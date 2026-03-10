De los creadores de La casa de papel: de qué trata Sky Rojo, la exitosa serie que es furor en Netflix con Lali
Tres mujeres escapan de un club nocturno en una historia llena de acción y drama. Conocé de qué trata la exitosa serie española que es tendencia hoy en Netflix.
La producción fue creada por Álex Pina, el mismo creador de La casa de papel, quien firmó un acuerdo con Netflix para desarrollar nuevos proyectos luego del enorme éxito internacional de aquella serie.
Desde su estreno llamó la atención por su estilo narrativo dinámico, su estética visual impactante y una historia que mezcla acción, drama y tensión constante. La serie presenta capítulos cortos y vertiginosos que mantienen al espectador en suspenso en cada episodio.
Además, aborda temas complejos vinculados a la explotación, la violencia y la búsqueda de libertad, lo que la convierte en una producción intensa y diferente dentro del catálogo de la plataforma.
De qué trata Sky Rojo
La historia de Sky Rojo sigue a Coral, Wendy y Gina, tres mujeres que deciden escapar de la vida que llevaban en un club nocturno donde eran explotadas.
Luego de un violento incidente que cambia el rumbo de sus vidas, las protagonistas se ven obligadas a huir para salvarse. Sin embargo, su escape no será sencillo, ya que son perseguidas por Romeo, el proxeneta que controlaba el lugar, y por sus dos principales colaboradores.
A partir de ese momento comienza una carrera desesperada por la libertad, en la que las tres mujeres deberán enfrentarse a distintos peligros mientras intentan mantenerse juntas y encontrar una salida a su pasado.
A lo largo de la serie, la trama combina persecuciones, momentos de tensión y escenas cargadas de emoción, mientras las protagonistas descubren que la única forma de sobrevivir es confiar unas en otras.
Reparto de Sky Rojo
El elenco principal de la serie reúne a reconocidos actores del mundo hispano:
-
Verónica Sánchez
-
Lali Espósito
-
Yany Prado
-
Miguel Ángel Silvestre
-
Asier Etxeandia
Las actuaciones fueron uno de los aspectos más destacados de la serie, especialmente por la intensidad emocional que transmiten los personajes a lo largo de la historia.
Tráiler de Sky Rojo
