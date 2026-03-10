De los creadores de La casa de papel: de qué trata Sky Rojo, la exitosa serie que es furor en Netflix con Lali

A partir de ese momento comienza una carrera desesperada por la libertad, en la que las tres mujeres deberán enfrentarse a distintos peligros mientras intentan mantenerse juntas y encontrar una salida a su pasado.

A lo largo de la serie, la trama combina persecuciones, momentos de tensión y escenas cargadas de emoción, mientras las protagonistas descubren que la única forma de sobrevivir es confiar unas en otras.

Reparto de Sky Rojo

El elenco principal de la serie reúne a reconocidos actores del mundo hispano:

Verónica Sánchez

Lali Espósito

Yany Prado

Miguel Ángel Silvestre

Asier Etxeandia

Las actuaciones fueron uno de los aspectos más destacados de la serie, especialmente por la intensidad emocional que transmiten los personajes a lo largo de la historia.

Tráiler de Sky Rojo