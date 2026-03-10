Netflix: el drama coreano de hasta 8 capítulos que no es apto para todo público

Sin embargo, la calma del lugar se rompe cuando una mujer misteriosa llega al alojamiento durante un día de verano. A partir de ese momento, comienzan a desencadenarse una serie de acontecimientos que alteran la vida del propietario y de quienes lo rodean.

A lo largo de los capítulos, la serie va revelando secretos ocultos, decisiones del pasado y situaciones que conectan los hechos ocurridos en dos épocas distintas. Esta estructura narrativa construye una trama llena de tensión que mantiene al espectador atento en cada episodio.

La producción se destaca también por su estilo visual cinematográfico y por la construcción de un ambiente inquietante, donde el silencio del bosque y la atmósfera de misterio juegan un papel clave en el desarrollo de la historia.

Reparto de Nadie en el bosque

El elenco de la serie reúne a reconocidos actores del drama coreano:

Kim Yoon-seok como Jeon Young-ha

Go Min-si como Yoo Seong-a

Yoon Kye-sang como Gu Sang-jun

Lee Jung-eun como Yoon Bo-min

Chanyeol (EXO) como Gu Gi-ho

Roh Yoon-seo como Jeon Eui-seon

Park Ji-hwan como Jong-du

Ryu Hyun-kyung como Seo Eun-kyung

Jang Seung-jo como Ha Jae-sik

Las actuaciones fueron uno de los aspectos más elogiados por la crítica, especialmente por la intensidad emocional que transmiten los personajes en una trama cargada de suspenso.

Tráiler de Nadie en el bosque