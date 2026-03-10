MinutoUno

Netflix: el drama coreano de hasta 8 capítulos que no es apto para todo público

Espectáculos

Entre las series y películas más comentadas de los últimos años, los dramas coreanos lograron posicionarse como uno de los géneros favoritos de los suscriptores de la plataforma.

El drama coreano de hasta 8 capítulos que no es apto para todo público

El drama coreano de hasta 8 capítulos que no es apto para todo público

Dentro de esa amplia oferta aparece una producción que logró destacarse por su intensidad y por su estructura narrativa diferente. Se trata de una serie coreana que cuenta con apenas 8 capítulos y que presenta una historia dramática cargada de misterio.

Desde su llegada al catálogo en 2024, esta producción fue señalada por los usuarios como una de las propuestas más atrapantes del género asiático dentro de Netflix. Su relato combina drama psicológico, suspenso e intriga, elementos que la convierten en una opción ideal para quienes buscan una historia corta pero intensa.

La serie también se destaca por su narrativa fragmentada, que alterna entre dos líneas temporales —2001 y 2021— para construir un rompecabezas lleno de secretos y revelaciones.

Además, por la intensidad de su trama y algunos de los temas que aborda, la producción está clasificada para mayores de 16 años, lo que la vuelve una propuesta no apta para todo público.

De qué trata Nadie en el bosque

La historia de Nadie en el bosque comienza en un tranquilo entorno natural, donde un hombre alquila una casa de descanso en medio del bosque para quienes buscan pasar unos días alejados de la ciudad.

Sin embargo, la calma del lugar se rompe cuando una mujer misteriosa llega al alojamiento durante un día de verano. A partir de ese momento, comienzan a desencadenarse una serie de acontecimientos que alteran la vida del propietario y de quienes lo rodean.

A lo largo de los capítulos, la serie va revelando secretos ocultos, decisiones del pasado y situaciones que conectan los hechos ocurridos en dos épocas distintas. Esta estructura narrativa construye una trama llena de tensión que mantiene al espectador atento en cada episodio.

La producción se destaca también por su estilo visual cinematográfico y por la construcción de un ambiente inquietante, donde el silencio del bosque y la atmósfera de misterio juegan un papel clave en el desarrollo de la historia.

Reparto de Nadie en el bosque

El elenco de la serie reúne a reconocidos actores del drama coreano:

  • Kim Yoon-seok como Jeon Young-ha

  • Go Min-si como Yoo Seong-a

  • Yoon Kye-sang como Gu Sang-jun

  • Lee Jung-eun como Yoon Bo-min

  • Chanyeol (EXO) como Gu Gi-ho

  • Roh Yoon-seo como Jeon Eui-seon

  • Park Ji-hwan como Jong-du

  • Ryu Hyun-kyung como Seo Eun-kyung

  • Jang Seung-jo como Ha Jae-sik

Las actuaciones fueron uno de los aspectos más elogiados por la crítica, especialmente por la intensidad emocional que transmiten los personajes en una trama cargada de suspenso.

Tráiler de Nadie en el bosque

Embed - NADIE EN EL BOSQUE | SERIE TRAILER ESPAÑOL | 23 Agosto/24 - NETFLIX

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Lo que se lee ahora

Las Más Leídas