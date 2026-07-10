De los relatos emocionantes a las hornallas: Pablo Giralt será participante de MasterChef
El relator de Telefé fue anunciado como el primer participante confirmado de la nueva edición del reality culianario del canal de las tres pelotitas.
Pablo Giralt cambiará por un tiempo el vértigo de los estadios por la tensión de una cocina televisiva. El periodista deportivo fue confirmado como el primer participante de la nueva temporada de MasterChef Celebrity, un desafío que lo llevará a reemplazar la pelota por los ingredientes y los relatos de gol por el delicado arte de cocinar contra reloj.
La noticia generó sorpresa porque Giralt construyó gran parte de su identidad pública detrás de un micrófono, con una forma de narrar atravesada por la emoción, la intensidad y una épica casi cinematográfica. Ahora, esa misma sensibilidad deberá trasladarse a otro escenario: una mesada, una sartén y un plato que deberá convencer antes de que se termine el tiempo.
El interrogante aparece solo: ¿será capaz de contener la emoción cuando una preparación finalmente salga a la luz? ¿Habrá festejos con tono de final del mundo cuando una salsa alcance su punto justo? ¿Una carne perfectamente cocida tendrá su propio relato heroico en la cocina más famosa de la televisión argentina?
Acostumbrado a ponerle dramatismo a los momentos más importantes de la Selección argentina, Giralt tendrá ahora la posibilidad de aplicar esa fibra narrativa a un universo completamente diferente. Quizás una cocción precisa, un plato equilibrado o un postre logrado se conviertan en sus nuevas "jugadas maestras", aunque esta vez el resultado no dependerá de un delantero frente al arco sino del equilibrio entre sabores, texturas y presentación.
El relator deberá adaptarse a una competencia donde la emoción también forma parte del juego, pero en la que el jurado no evaluará la pasión del relato sino la precisión técnica, la creatividad y la capacidad para resolver bajo presión. Allí aparecerá el verdadero desafío: transformar su reconocida intensidad expresiva en una herramienta gastronómica sin que la puesta en escena le gane al plato.
La incorporación de Giralt forma parte de la búsqueda de MasterChef Celebrity por sumar figuras con personalidades fuertes y recorridos diferentes. Su presencia aporta una cuota de color a una temporada que volverá a mezclar celebridades del espectáculo, los medios y otros ámbitos.
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