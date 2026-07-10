De los relatos emocionantes a las hornallas: Pablo Giralt será participante de MasterChef

El relator deberá adaptarse a una competencia donde la emoción también forma parte del juego, pero en la que el jurado no evaluará la pasión del relato sino la precisión técnica, la creatividad y la capacidad para resolver bajo presión. Allí aparecerá el verdadero desafío: transformar su reconocida intensidad expresiva en una herramienta gastronómica sin que la puesta en escena le gane al plato.