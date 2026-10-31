El pueblo oculto de Jujuy que le ganó a 270 países y fue elegido como uno de los mejores del mundo

Otro de sus atractivos es la producción agrícola local, especialmente el cultivo de flores y hortalizas. Además, el destino permite disfrutar de comidas regionales, como empanadas, humitas y tamales.

Para quienes prefieren las actividades al aire libre, la zona ofrece caminatas, recorridos fotográficos y excursiones por los paisajes de la Quebrada de Humahuaca.

Dónde queda y cómo llegar a Maimará

Maimará se encuentra en la provincia de Jujuy, dentro de la Quebrada de Humahuaca, a aproximadamente 75 kilómetros de San Salvador de Jujuy y a pocos kilómetros de Tilcara.

Para llegar desde la capital provincial, la alternativa más directa es tomar la Ruta Nacional 9 en dirección norte, atravesando distintos paisajes de montaña. El recorrido en auto demora aproximadamente una hora y cuarto, dependiendo del tránsito y las condiciones del camino.

Quienes viajan desde Buenos Aires pueden tomar un vuelo hasta el Aeropuerto Internacional Gobernador Horacio Guzmán, ubicado cerca de San Salvador de Jujuy, y continuar en vehículo particular, traslado contratado o transporte público.

Por su ubicación estratégica, Maimará también es una excelente opción para combinar con visitas a Tilcara, Purmamarca y Humahuaca, tres de los destinos más conocidos del norte argentino.