El pueblo oculto de Jujuy que le ganó a 270 países y fue elegido como uno de los mejores del mundo
Ubicado en plena Quebrada de Humahuaca, se convirtió en uno de los destinos turísticos más reconocidos del mundo.
En el norte de la Argentina, la provincia de Jujuy esconde destinos que sorprenden por sus paisajes montañosos, sus tradiciones ancestrales y su riqueza cultural. Entre ellos se encuentra un pequeño pueblo que logró posicionarse entre los mejores destinos rurales del mundo.
La localidad fue reconocida por ONU Turismo en la iniciativa Best Tourism Villages 2025, que distingue a comunidades rurales comprometidas con la preservación de su patrimonio cultural, el desarrollo sostenible y el turismo responsable.
Maimará consiguió destacarse entre más de 270 postulaciones internacionales, consolidándose como uno de los lugares más atractivos para quienes buscan conocer la esencia del norte argentino.
Que se puede hacer en Maimará
Uno de los principales atractivos de Maimará es la Paleta del Pintor, una formación montañosa que sorprende por sus tonalidades rojizas, amarillas, verdes y ocres. Este paisaje, característico de la Quebrada de Humahuaca, se convirtió en una de las postales más reconocidas de la región.
Los visitantes también pueden recorrer las calles del pueblo, conocer su arquitectura tradicional y descubrir las costumbres de sus habitantes. Entre los sitios más destacados se encuentra el cementerio de Maimará, ubicado sobre una ladera y conocido por sus vistas panorámicas.
Otro de sus atractivos es la producción agrícola local, especialmente el cultivo de flores y hortalizas. Además, el destino permite disfrutar de comidas regionales, como empanadas, humitas y tamales.
Para quienes prefieren las actividades al aire libre, la zona ofrece caminatas, recorridos fotográficos y excursiones por los paisajes de la Quebrada de Humahuaca.
Dónde queda y cómo llegar a Maimará
Maimará se encuentra en la provincia de Jujuy, dentro de la Quebrada de Humahuaca, a aproximadamente 75 kilómetros de San Salvador de Jujuy y a pocos kilómetros de Tilcara.
Para llegar desde la capital provincial, la alternativa más directa es tomar la Ruta Nacional 9 en dirección norte, atravesando distintos paisajes de montaña. El recorrido en auto demora aproximadamente una hora y cuarto, dependiendo del tránsito y las condiciones del camino.
Quienes viajan desde Buenos Aires pueden tomar un vuelo hasta el Aeropuerto Internacional Gobernador Horacio Guzmán, ubicado cerca de San Salvador de Jujuy, y continuar en vehículo particular, traslado contratado o transporte público.
Por su ubicación estratégica, Maimará también es una excelente opción para combinar con visitas a Tilcara, Purmamarca y Humahuaca, tres de los destinos más conocidos del norte argentino.
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