Murió Marcela Giorgi, emblemática voz de la radiofonía argentina
La locutora falleció este sábado a los 61 años, según confirmó Radio Mitre.
Marcela Giorgi, emblemática voz de la radiofonía argentina, murió este sábado a los 61 años luego atravesar un delicado cuadro de salud en las últimas semanas.
La triste noticia fue confirmada este sábado al aire por su colega Mariel di Lenarda en Radio Mitre, luego de recibir la autorización de los familiares de la recientemente fallecida locutora.
Giorgi dio sus primeros pasos en frecuencias modulares de baja potencia antes de pasar a La 100 y la emisora en AM del Grupo Clarín.
Video: el momento en el que dan a conocer el fallecimiento de Marcela Giorgi por Radio Mitre
Uno de sus momentos más recordados fue en el ciclo "De 7 a 9, música y noticias" junto a Mario Portugal, con el cual ganó dos premios Martín Fierro.
Marcela también trabajó con figuras como Magdalena Ruiz Guiñazú, Chiche Gelblung y Santo Biasatti.
Además, Giorgi acompañó durante una década a Alfredo Leuco en el programa "Le doy mi palabra", donde cubría actualidad, espectáculos y deportes. Ella misma se definía en ese equipo con humor: "Soy la Mascherano en este equipo y a veces también la Macaya Márquez".
Marcela continuaba ligada activamente a la radio formando parte de "Sábado tempranísimo", programa por el cual estuvo nominada a los premios Martín Fierro de Radio 2026 en la categoría de Labor en locución femenina.
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