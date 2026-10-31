Murió Marcela Giorgi, emblemática voz de la radiofonía argentina

Marcela también trabajó con figuras como Magdalena Ruiz Guiñazú, Chiche Gelblung y Santo Biasatti.

Además, Giorgi acompañó durante una década a Alfredo Leuco en el programa "Le doy mi palabra", donde cubría actualidad, espectáculos y deportes. Ella misma se definía en ese equipo con humor: "Soy la Mascherano en este equipo y a veces también la Macaya Márquez".

Marcela continuaba ligada activamente a la radio formando parte de "Sábado tempranísimo", programa por el cual estuvo nominada a los premios Martín Fierro de Radio 2026 en la categoría de Labor en locución femenina.