Luján se prepara para recibir al papa León XIV: el megaoperativo, la llegada y todos los detalles de la visita

En ese sentido, la Plaza Belgrano tendrá acceso únicamente con invitación y estará destinada, principalmente, a representantes de organizaciones y obras de caridad vinculadas a la Iglesia. Entre ellas se encuentran Cáritas y Hogares de Cristo, además de instituciones y movimientos de distintas provincias del país. También habrá autoridades nacionales, provinciales y municipales invitadas por la Conferencia Episcopal.

“Estamos hablando de caritas, va a haber gente de todas las provincias del país, gente de Hogares de Cristo, obras ligadas a la iglesia”, detalló el jefe comunal. Y agregó que la intención es que el espacio tenga como protagonistas a quienes forman parte de las acciones solidarias de la Iglesia.

Foto: prensa Lujan

En la plaza se calcula que habrá alrededor de 8.000 personas, ubicadas en sectores especialmente preparados para que puedan seguir la celebración sentadas. El altar principal estará frente a la Basílica y será el único escenario destinado a la misa. Allí estarán el Papa, los obispos, cardenales y sacerdotes que participen de la ceremonia.

Dónde se ubicarán los fieles y cuánta gente se espera

Uno de los principales desafíos será organizar la llegada y distribución de los peregrinos. Detrás de la Plaza Belgrano, desde las recovas hasta la Rotonda de los Mástiles, se instalarán grandes patios vallados. A diferencia del sector principal, esos espacios tendrán acceso libre y el ingreso será por orden de llegada. Allí las personas permanecerán de pie.

“Más o menos se estiman unas 300.000 personas en estos patios hasta la Rotonda de Matos”, señaló Boto. A partir de ese punto y hasta la Autovía 7 se dispondrán otros dos grandes espacios de expansión para recibir a quienes lleguen a la ciudad.

Con la Plaza Belgrano, la avenida Nuestra Señora de Luján y los sectores de expansión, el municipio calcula que podrá contener entre un millón y medio y un millón setecientas mil personas. Se trata de una convocatoria extraordinaria para una localidad que deberá multiplicar su capacidad habitual de recepción.

Veinte pantallas gigantes y un amplio despliegue técnico

Para que todos puedan seguir la ceremonia, incluso quienes se encuentren lejos de la Basílica, se instalarán 20 megapantallas con sonido a lo largo de la denominada “zona cero”. Ese corredor comprenderá desde la Basílica Nacional hasta la Autovía 7, incluyendo la Plaza Belgrano, la avenida Nuestra Señora y los espacios de expansión.

Cada torre contará con generación propia de energía, por lo que no dependerá de la red eléctrica de la ciudad. La transmisión permitirá seguir en directo la misa y las actividades previstas durante la jornada.

Además, se montarán estructuras especiales para la transmisión oficial y para la prensa acreditada. Un grupo de 75 periodistas que viajarán desde Roma tendrá un espacio específico en el Salón Cultural, mientras que los medios nacionales e internacionales trabajarán en carpas instaladas en el Pasaje Furt.

La imagen original de la Virgen y la música de los coros locales

Uno de los momentos más significativos de la celebración será la presencia de la imagen original de la Virgen de Luján sobre el altar. La figura saldrá del santuario para acompañar la misa que encabezará León XIV frente a la Basílica.

La música también tendrá un sello local. El Coro Municipal de Cámara de Luján y el coro de niños cantores de la ciudad serán los encargados del acompañamiento musical de la ceremonia. “Va a ser el único acompañamiento musical de la misa de su santidad”, explicó el intendente.

Boto también recordó el encuentro que mantuvo con el Papa en Roma, semanas atrás. En aquella oportunidad le llevó una fotografía vinculada a una celebración religiosa en la que aparece Jorge Mario Bergoglio, antes de convertirse en el papa Francisco, junto a integrantes de la comunidad agustiniana. Además, contó que recibió distintos regalos de instituciones, artistas y vecinos de Luján, que espera poder acercarle al Pontífice.

Foto: prensa Lujan

Cambios en el tránsito y recomendaciones para quienes viajen

La llegada de una multitud también obligará a modificar la circulación dentro de Luján. Según anticipó Boto, los cortes y restricciones comenzarán de manera progresiva durante los días previos, mientras que el operativo se intensificará a medida que se acerque la misa.

Uno de los cambios importantes será el traslado de la terminal de ómnibus hacia el sector de la Universidad, en el borde de la ciudad. La modificación permitirá que los colectivos de media distancia ingresen por la Ruta 5, lleguen hasta ese punto y regresen sin atravesar el centro de Luján.

El municipio recomienda que quienes tengan previsto viajar ingresen a la ciudad antes del martes al mediodía, para evitar las complicaciones que se esperan durante las horas previas a la celebración. La organización también prevé un esquema especial de accesos y controles para ordenar la llegada de los peregrinos.

La Plaza Belgrano tendrá un bloqueo total a partir de las 6 de la mañana del miércoles. “Quien no está a las seis de la mañana, no va a poder estar en la plaza”, advirtió Boto, al explicar que la restricción alcanzará a todas las personas, incluidas las autoridades. El sector principal, además, será exclusivamente para quienes cuenten con invitación.

La visita de León XIV marcará un antes y un después para Luján. A 44 años de la llegada de Juan Pablo II, la ciudad se prepara para recibir nuevamente a un Sumo Pontífice, esta vez con un operativo de dimensiones inéditas y una convocatoria que podría convertir la jornada en uno de los acontecimientos más importantes de su historia.